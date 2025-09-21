Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/super-tayfun-filipinleri-tehdit-ediyor-dev-dalgalar-ve-tahliye-uyarisi-1099541790.html
Süper tayfun Filipinler’i tehdit ediyor: Dev dalgalar ve tahliye uyarısı
Süper tayfun Filipinler’i tehdit ediyor: Dev dalgalar ve tahliye uyarısı
Sputnik Türkiye
Filipinler’in kuzeyinde hayatı durma noktasına getiren Süper Tayfun Ragasa, Luzon adasına doğru yaklaşırken güçlenmeye devam ediyor. Yetkililer kıyı... 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T11:34+0300
2025-09-21T11:34+0300
dünya
filipinler
cagayan
tayfun
fırtına
tropik fırtına
hong kong
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090472941_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_31f9747376957892cbea0b4d1186903e.jpg
Filipinler süper tayfun tehlikesi ile karşı karşıya.Ulusal hava durumu ajansından aktarılan bilgilere göre tayfun, Cagayan bölgesindeki Tuguegarao’nun doğusunda ilerliyor. Rüzgarların saatte 185 kilometreye ulaştığı bildirildi. Ragasa’nın Luzon’un kuzeyindeki Batanes veya Babuyan Adaları’na yakın geçmesi ya da karaya vurması bekleniyor.Sel ve heyelan riski İlk uyarılara göre tayfun, Cagayan ve çevresinde yoğun yağışa yol açacak. Önümüzdeki günlerde şiddetli sel ve heyelan olabileceği aktarılıyor. Kuzey Luzon’daki yerel yönetimlerin tahliye hazırlıklarını başlattığı bildirildi. Manila ve Orta Luzon’da da muson yağmurlarıyla birlikte ciddi etkiler bekleniyor.Hasat sezonu tehdit altında Filipinler’de eylül ve ekim, pirinç için en önemli hasat dönemi. Yetkililer, Ragasa’nın ülkenin tarımsal üretimine büyük zarar verebileceğini belirtiyor.Tayfunun Filipinler’i geçmesinin ardından Güney Çin’e ilerlemesi öngörülüyor. Hong Kong’da salıdan itibaren havanın bozulacağı, çarşamba günü ise şiddetli rüzgarların yaşanabileceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/filipinlerde-super-tayfun-man-yi-alarmi-yuzbinlerce-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-1090474588.html
filipinler
cagayan
hong kong
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090472941_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a841a061bd989c2b76aca21c920d27a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, cagayan, tayfun, fırtına, tropik fırtına, hong kong
filipinler, cagayan, tayfun, fırtına, tropik fırtına, hong kong

Süper tayfun Filipinler’i tehdit ediyor: Dev dalgalar ve tahliye uyarısı

11:34 21.09.2025
© AP Photo / Noel CelisFilipinler'de “Süper Tayfun Man-yi” alarmı: 255 bin kişi tahliye edildi
Filipinler'de “Süper Tayfun Man-yi” alarmı: 255 bin kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Noel Celis
Abone ol
Filipinler’in kuzeyinde hayatı durma noktasına getiren Süper Tayfun Ragasa, Luzon adasına doğru yaklaşırken güçlenmeye devam ediyor. Yetkililer kıyı bölgelerinde 3 metreyi aşabilecek dalgalara ve büyük çaplı tahliyelere dikkat çekti.
Filipinler süper tayfun tehlikesi ile karşı karşıya.
Ulusal hava durumu ajansından aktarılan bilgilere göre tayfun, Cagayan bölgesindeki Tuguegarao’nun doğusunda ilerliyor. Rüzgarların saatte 185 kilometreye ulaştığı bildirildi. Ragasa’nın Luzon’un kuzeyindeki Batanes veya Babuyan Adaları’na yakın geçmesi ya da karaya vurması bekleniyor.

Sel ve heyelan riski

İlk uyarılara göre tayfun, Cagayan ve çevresinde yoğun yağışa yol açacak. Önümüzdeki günlerde şiddetli sel ve heyelan olabileceği aktarılıyor. Kuzey Luzon’daki yerel yönetimlerin tahliye hazırlıklarını başlattığı bildirildi. Manila ve Orta Luzon’da da muson yağmurlarıyla birlikte ciddi etkiler bekleniyor.

Hasat sezonu tehdit altında

Filipinler’de eylül ve ekim, pirinç için en önemli hasat dönemi. Yetkililer, Ragasa’nın ülkenin tarımsal üretimine büyük zarar verebileceğini belirtiyor.
Tayfunun Filipinler’i geçmesinin ardından Güney Çin’e ilerlemesi öngörülüyor. Hong Kong’da salıdan itibaren havanın bozulacağı, çarşamba günü ise şiddetli rüzgarların yaşanabileceği aktarıldı.
Filipinler'de “Süper Tayfun Man-yi” alarmı: 255 bin kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
DÜNYA
Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi alarmı: Yüzbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi
16 Kasım 2024, 13:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала