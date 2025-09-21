https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/super-tayfun-filipinleri-tehdit-ediyor-dev-dalgalar-ve-tahliye-uyarisi-1099541790.html
Süper tayfun Filipinler’i tehdit ediyor: Dev dalgalar ve tahliye uyarısı
21.09.2025
Filipinler süper tayfun tehlikesi ile karşı karşıya.Ulusal hava durumu ajansından aktarılan bilgilere göre tayfun, Cagayan bölgesindeki Tuguegarao’nun doğusunda ilerliyor. Rüzgarların saatte 185 kilometreye ulaştığı bildirildi. Ragasa’nın Luzon’un kuzeyindeki Batanes veya Babuyan Adaları’na yakın geçmesi ya da karaya vurması bekleniyor.Sel ve heyelan riski İlk uyarılara göre tayfun, Cagayan ve çevresinde yoğun yağışa yol açacak. Önümüzdeki günlerde şiddetli sel ve heyelan olabileceği aktarılıyor. Kuzey Luzon’daki yerel yönetimlerin tahliye hazırlıklarını başlattığı bildirildi. Manila ve Orta Luzon’da da muson yağmurlarıyla birlikte ciddi etkiler bekleniyor.Hasat sezonu tehdit altında Filipinler’de eylül ve ekim, pirinç için en önemli hasat dönemi. Yetkililer, Ragasa’nın ülkenin tarımsal üretimine büyük zarar verebileceğini belirtiyor.Tayfunun Filipinler’i geçmesinin ardından Güney Çin’e ilerlemesi öngörülüyor. Hong Kong’da salıdan itibaren havanın bozulacağı, çarşamba günü ise şiddetli rüzgarların yaşanabileceği aktarıldı.
Filipinler’in kuzeyinde hayatı durma noktasına getiren Süper Tayfun Ragasa, Luzon adasına doğru yaklaşırken güçlenmeye devam ediyor. Yetkililer kıyı bölgelerinde 3 metreyi aşabilecek dalgalara ve büyük çaplı tahliyelere dikkat çekti.
Ulusal hava durumu ajansından aktarılan bilgilere göre tayfun, Cagayan bölgesindeki Tuguegarao’nun doğusunda ilerliyor. Rüzgarların saatte 185 kilometreye ulaştığı bildirildi. Ragasa’nın Luzon’un kuzeyindeki Batanes veya Babuyan Adaları’na yakın geçmesi ya da karaya vurması bekleniyor.
İlk uyarılara göre tayfun, Cagayan ve çevresinde yoğun yağışa yol açacak. Önümüzdeki günlerde şiddetli sel ve heyelan olabileceği aktarılıyor. Kuzey Luzon’daki yerel yönetimlerin tahliye hazırlıklarını başlattığı bildirildi. Manila ve Orta Luzon’da da muson yağmurlarıyla birlikte ciddi etkiler bekleniyor.
Hasat sezonu tehdit altında
Filipinler’de eylül ve ekim, pirinç için en önemli hasat dönemi. Yetkililer, Ragasa’nın ülkenin tarımsal üretimine büyük zarar verebileceğini belirtiyor.
Tayfunun Filipinler’i geçmesinin ardından Güney Çin’e ilerlemesi öngörülüyor. Hong Kong’da salıdan itibaren havanın bozulacağı, çarşamba günü ise şiddetli rüzgarların yaşanabileceği aktarıldı.