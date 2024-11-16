https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/filipinlerde-super-tayfun-man-yi-alarmi-yuzbinlerce-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-1090474588.html

Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi alarmı: Yüzbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi alarmı: Yüzbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Filipinler'de süper tayfun alarmı verildi, yaklaşık 255 bin kişi evlerinden oldu. Saatte 215 km hızla ilerleyen süper tayfunun yakında karaya vurması... 16.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-16T13:08+0300

2024-11-16T13:08+0300

2024-11-16T13:08+0300

dünya

asya & pasifik

filipinler

tayfun

sel felaketi

sel

toprak kayması

yağmur

süper tayfun

man-yi süper tayfunu

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Filipinler'i vuracak olan süper tayfun Man-yi nedeniyle yaklaşık 255 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Geçen ay başlayan fırtınanın şiddetlenmesi ve bir süper tayfuna dönüşmesi üzerine yüzbinlerce kişi yerinden edildi. Yetkililer, ülkedeki bütün gemilere kıyıya dönme çağrısı yaparken özellikle kıyı bölgelerde yaşayan insanlara evlerini terk etmelerini emretti.En geç yarına kadar Bicol Bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarından karaya vurması beklenen Man-yi süper tayfununun getireceği şiddetli rüzgar ve yağışların sel felaketine ve toprak kaymalarına yol açabileceği söyleniyor. İçişleri Bakanı Yardımcısı Marlo Iringan'ın yaptığı açıklamada, heyelan ve sel felaketi görülebilecek olan savunmasız bölgelerde yaşayan yaklaşık 155 bin kişinin tahliye edilmesini emretti.Saatte 215 km'ye ulaşan rüzgarlarla yol alan süper tayfun Man-yi gibi tayfunlar Güneydoğu Asya bölgesinde büyük yıkıma ve ölümlere yol açıyor. Bilim insanları son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin, fırtınaların şiddetini artırdığını ve daha yoğun yağmurlara, ani sel baskınlarına ve çok güçlü rüzgarlara yol açtığını söylüyor.

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