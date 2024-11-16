https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/filipinlerde-super-tayfun-man-yi-alarmi-yuzbinlerce-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-1090474588.html
Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi alarmı: Yüzbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi alarmı: Yüzbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Filipinler'de süper tayfun alarmı verildi, yaklaşık 255 bin kişi evlerinden oldu. Saatte 215 km hızla ilerleyen süper tayfunun yakında karaya vurması... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T13:08+0300
2024-11-16T13:08+0300
2024-11-16T13:08+0300
dünya
asya & pasifik
filipinler
tayfun
sel felaketi
sel
toprak kayması
yağmur
süper tayfun
man-yi süper tayfunu
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Filipinler'i vuracak olan süper tayfun Man-yi nedeniyle yaklaşık 255 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Geçen ay başlayan fırtınanın şiddetlenmesi ve bir süper tayfuna dönüşmesi üzerine yüzbinlerce kişi yerinden edildi. Yetkililer, ülkedeki bütün gemilere kıyıya dönme çağrısı yaparken özellikle kıyı bölgelerde yaşayan insanlara evlerini terk etmelerini emretti.En geç yarına kadar Bicol Bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarından karaya vurması beklenen Man-yi süper tayfununun getireceği şiddetli rüzgar ve yağışların sel felaketine ve toprak kaymalarına yol açabileceği söyleniyor. İçişleri Bakanı Yardımcısı Marlo Iringan'ın yaptığı açıklamada, heyelan ve sel felaketi görülebilecek olan savunmasız bölgelerde yaşayan yaklaşık 155 bin kişinin tahliye edilmesini emretti.Saatte 215 km'ye ulaşan rüzgarlarla yol alan süper tayfun Man-yi gibi tayfunlar Güneydoğu Asya bölgesinde büyük yıkıma ve ölümlere yol açıyor. Bilim insanları son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin, fırtınaların şiddetini artırdığını ve daha yoğun yağmurlara, ani sel baskınlarına ve çok güçlü rüzgarlara yol açtığını söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/son-30-yildir-tayvani-vuran-en-buyuk-tayfun-hizla-gelen-kong-rey-tayfunu-ulkede-gunluk-yasami-1089881548.html
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Filipinler'de Süper Tayfun Man-yi alarmı: Yüzbinlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Filipinler'de süper tayfun alarmı verildi, yaklaşık 255 bin kişi evlerinden oldu. Saatte 215 km hızla ilerleyen süper tayfunun yakında karaya vurması bekleniyor. Yetkililer önceden önlem alarak, savunmasız bölgelerde yaşayan kişilerin evlerinden çıkmalarını emretti.
Filipinler'i vuracak olan süper tayfun Man-yi nedeniyle yaklaşık 255 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Geçen ay başlayan fırtınanın şiddetlenmesi ve bir süper tayfuna dönüşmesi üzerine yüzbinlerce kişi yerinden edildi. Yetkililer, ülkedeki bütün gemilere kıyıya dönme çağrısı yaparken özellikle kıyı bölgelerde yaşayan insanlara evlerini terk etmelerini emretti.
En geç yarına kadar Bicol Bölgesindeki Catanduanes adası yakınlarından karaya vurması beklenen Man-yi süper tayfununun getireceği şiddetli rüzgar ve yağışların sel felaketine ve toprak kaymalarına yol açabileceği söyleniyor. İçişleri Bakanı Yardımcısı Marlo Iringan'ın yaptığı açıklamada, heyelan ve sel felaketi görülebilecek olan savunmasız bölgelerde yaşayan yaklaşık 155 bin kişinin tahliye edilmesini emretti.
Saatte 215 km'ye ulaşan rüzgarlarla yol alan süper tayfun Man-yi gibi tayfunlar Güneydoğu Asya bölgesinde büyük yıkıma ve ölümlere yol açıyor. Bilim insanları son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin, fırtınaların şiddetini artırdığını ve daha yoğun yağmurlara, ani sel baskınlarına ve çok güçlü rüzgarlara yol açtığını söylüyor.