Netanyahu: 'İsrail'in yanıtı yakında, Filistin devleti olmayacak'
Netanyahu: ‘İsrail’in yanıtı yakında, Filistin devleti olmayacak’
İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanıdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanımasına yönelik 'vereceği yanıtın önümüzdeki hafta ABD’den dönmesinin ardından açıklanacağını’ söyledi.Netanyahu, sosyal medyada yaptığı video açıklamasında Filistin’i tanıyan ülkeleri ‘teröre ödül vermekle’ suçlarken Filistin devletinin varlığıyla ilgili, “Bu olmayacak. Ürdün Nehri’nin batısında bir Filistin Devleti kurulmayacak” ifadelerini kullandı.‘Yahudi yerleşimlerini ikiye katladık’Netanyahu, ayrıca liderliğinde İsrail’in “Yahudi yerleşimlerini Yehuda ve Samarya’da ikiye katladığını ve bu yolda devam edeceğini” söyledi.İsrail basınına göre koalisyon üyeleri, özellikle Ürdün Vadisi’nde Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin İsrail tarafından ilhak edilmesini açıkça destekliyor.
Netanyahu: ‘İsrail’in yanıtı yakında, Filistin devleti olmayacak’

İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin devletini tanıdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanımasına yönelik 'vereceği yanıtın önümüzdeki hafta ABD’den dönmesinin ardından açıklanacağını’ söyledi.
Netanyahu, sosyal medyada yaptığı video açıklamasında Filistin’i tanıyan ülkeleri ‘teröre ödül vermekle’ suçlarken Filistin devletinin varlığıyla ilgili, “Bu olmayacak. Ürdün Nehri’nin batısında bir Filistin Devleti kurulmayacak” ifadelerini kullandı.

‘Yahudi yerleşimlerini ikiye katladık’

Netanyahu, ayrıca liderliğinde İsrail’in “Yahudi yerleşimlerini Yehuda ve Samarya’da ikiye katladığını ve bu yolda devam edeceğini” söyledi.
İsrail basınına göre koalisyon üyeleri, özellikle Ürdün Vadisi’nde Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin İsrail tarafından ilhak edilmesini açıkça destekliyor.
