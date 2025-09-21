https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/son-dakika-netanyahu-israilin-yaniti-yakinda-filistin-devleti-olmayacak-1099553324.html
Netanyahu: ‘İsrail’in yanıtı yakında, Filistin devleti olmayacak’
Netanyahu: ‘İsrail’in yanıtı yakında, Filistin devleti olmayacak’
Sputnik Türkiye
İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin devletini tanıdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T19:30+0300
2025-09-21T19:30+0300
2025-09-21T19:30+0300
dünya
benyamin netanyahu
filistin
i̇ngiltere
kanada
filistin devleti
avustralya
i̇srail
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553170_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_26fb034a4d69d92cecf8f19a646ca705.jpg
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanımasına yönelik 'vereceği yanıtın önümüzdeki hafta ABD’den dönmesinin ardından açıklanacağını’ söyledi.Netanyahu, sosyal medyada yaptığı video açıklamasında Filistin’i tanıyan ülkeleri ‘teröre ödül vermekle’ suçlarken Filistin devletinin varlığıyla ilgili, “Bu olmayacak. Ürdün Nehri’nin batısında bir Filistin Devleti kurulmayacak” ifadelerini kullandı.‘Yahudi yerleşimlerini ikiye katladık’Netanyahu, ayrıca liderliğinde İsrail’in “Yahudi yerleşimlerini Yehuda ve Samarya’da ikiye katladığını ve bu yolda devam edeceğini” söyledi.İsrail basınına göre koalisyon üyeleri, özellikle Ürdün Vadisi’nde Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin İsrail tarafından ilhak edilmesini açıkça destekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/son-dakika-kanada-ve-avustralya-filistin-devletini-resmen-tanidi-1099550438.html
filistin
i̇ngiltere
kanada
avustralya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553170_304:0:1504:900_1920x0_80_0_0_cab19c09a84ea110a3e02e1cffc836b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
netanyahu, i̇srail, filistin, tanıma, i̇ngiltere, kanada, avustralya
netanyahu, i̇srail, filistin, tanıma, i̇ngiltere, kanada, avustralya
Netanyahu: ‘İsrail’in yanıtı yakında, Filistin devleti olmayacak’
İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin devletini tanıdığını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanımasına yönelik 'vereceği yanıtın önümüzdeki hafta ABD’den dönmesinin ardından açıklanacağını’ söyledi.
Netanyahu, sosyal medyada yaptığı video açıklamasında Filistin’i tanıyan ülkeleri ‘teröre ödül vermekle’ suçlarken Filistin devletinin varlığıyla ilgili, “Bu olmayacak. Ürdün Nehri’nin batısında bir Filistin Devleti kurulmayacak” ifadelerini kullandı.
‘Yahudi yerleşimlerini ikiye katladık’
Netanyahu, ayrıca liderliğinde İsrail’in “Yahudi yerleşimlerini Yehuda ve Samarya’da ikiye katladığını ve bu yolda devam edeceğini” söyledi.
İsrail basınına göre koalisyon üyeleri, özellikle Ürdün Vadisi’nde Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin İsrail tarafından ilhak edilmesini açıkça destekliyor.