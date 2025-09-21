https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/son-dakika-kanada-ve-avustralya-filistin-devletini-resmen-tanidi-1099550438.html
Kanada, Avustralya ve İngiltere, Filistin devletini tanıdı
Kanada, Avustralya ve İngiltere, Filistin devletini tanıdı
Filistin'i tanıyan son ülkeler hangileri? Filistin'i tanıyan ülke sayısı kaça yükseldi? Liderler ne dedi? Detaylar haberde
Böylelikle Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 152'si 21 Eylül 2025 itibarıyla Filistin devletini tanıyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin Filistin’i resmi olarak tanıdığını açıkladı. Böylelikle Kanada, Filistin'i tanıyan ilk G-7 ülkesi oldu. Carney, yaptığı açıklamada, 'Kanada, Filistin Devleti’ni tanımaktadır ve hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir gelecek inşa etme sürecinde iş birliği yapmaya hazırdır' dedi.Kanada: Uluslararası çabaların bir parçasıCarney, ayrıca, 'Avustralya’nın bugün Kanada ve İngiltere ile birlikte Filistin’i tanıması, iki devletli çözüm yönündeki uluslararası çabaların bir parçasıdır' diye ekledi.Avustralya: Filistin bağımsız ve egemenAvustralya Başbakanı Anthony Albanese de Filistin devletini tanıdıklarını duyurdu ve 'Avustralya resmen Filistin devletini tanımaktadır' ifadelerini kullandı. Albanese ayrıca "Filistin ‘bağımsız ve egemen" ifadelerini kullandı.İngiltere: İki devletli çözüm umudunu canlandırmak içinİki ülkenin hemen ardından İngiltere'den de Filistin'in tanındığı açıklaması geldi. İngiltere, Filistin'i tanıyan ikinci G-7 ülkesi oldu.İngiltere Başbakanı Keir Starmer “Ortadoğu’daki artan dehşet karşısında, barış ve iki devletli çözüm olasılığını yaşatmak için harekete geçiyoruz” dedi ve ekledi:Filistin Dışişleri Bakanı: ‘Küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edilecek bir haftaya giriyoruz’Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, üç ülkenin Filistin'i tanıdığını ilan etmesinden önce yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu'nu kastederek 'daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz” dedi.
2025
16:13 21.09.2025 (güncellendi: 17:12 21.09.2025)
