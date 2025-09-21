https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/putinden-ermenistan-basbakani-pasinyana-bagimsizlik-gunu-kutlamasi-1099548961.html

Putin’den Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Bağımsızlık Günü kutlaması

Rusya lideri Putin ile Başbakan Mişustin’in, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajları yolladığı öğrenildi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdikleri tebrik mesajları Bakanlar Kurulu'nun internet sitesinde Ermenice yayınlandı.Putin'in mesajında Rusya-Ermenistan ilişkilerinin iyi dostluk ve karşılıklı saygı geleneklerine dayandığı belirtilerek, bu ilişkilerin daha da gelişmesinin her iki halkın çıkarlarına tamamen uygun olacağı yönündeki inanç ifade edildi.Mişustin’in mesajında ise, Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu içinde yeni umut verici girişimlerin teşvik edilmesi ve entegrasyonun derinleştirilmesine yönelik uygulamalı işbirliğinin genişletilmesinin Rusya ve Ermenistan'ın çıkarlarına tamamen uyduğuna dair inanç dile getirildi.Her iki mesajda ​​da Paşinyan'a başarılar, sağlık ve esenlikler, Ermenistan halkına ise mutluluk ve refah temennileri iletildi.

