Pasifik'te Süper Tayfun Ragasa alarmı: Saatte 260 km hıza ulaştı

Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa nedeniyle kıyı ülke ve bölgelerde alarm verildi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü.Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan ‘süper tayfun’ nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.‘Hayati tehlike yaratabilir’Filipinler meteoroloji ajansı Pagasa, yarından itibaren başkent Manila'nın da bulunduğu Luzon Adası kıyılarını etkileyeceği öngörülen tayfunun ‘hayati tehlike yaratabilecek sel, toprak kayması ve şiddetli fırtınaya’ yol açabileceği uyarısında bulundu.İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Cagayan, Isabella, Ilocos ve Batanes illerinde risk altındaki bölgelerde yaşayanların tahliyesine başlandığını duyurdu.Tayvan'da Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) fırtına uyarısı yaparken adanın doğu kıyısındaki Hualien ilinde sel tehlikesi bulunan yerlerde yaşayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.Yarından itibaren 1 no’lu alarmÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Fırtına Gözlemevi, yarından itibaren en yüksek düzey olan 1 no'lu tayfun alarmı verileceğini bildirdi.Şehirde bu hafta at yarışları gibi bazı açık hava etkinlikleri iptal edilirken okullarda eğitim öğretimin sürdürülmesine ilişkin düzenlemelerin duyurulacağı belirtildi.Yılın ilk ‘süper tayfunu’Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaşması bekleniyor.

