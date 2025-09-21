Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/pasifikte-super-tayfun-ragasa-alarmi-saatte-260-km-hiza-ulasti-1099553943.html
Pasifik'te Süper Tayfun Ragasa alarmı: Saatte 260 km hıza ulaştı
Pasifik'te Süper Tayfun Ragasa alarmı: Saatte 260 km hıza ulaştı
Sputnik Türkiye
Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa nedeniyle kıyı ülke ve bölgelerde alarm verildi. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T19:40+0300
2025-09-21T19:40+0300
yaşam
tayfun
süper tayfun
filipinler
tayvan
hong kong
haberler
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553788_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f8722f1e64c885e312a51a3f22a36734.jpg
Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü.Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan ‘süper tayfun’ nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.‘Hayati tehlike yaratabilir’Filipinler meteoroloji ajansı Pagasa, yarından itibaren başkent Manila'nın da bulunduğu Luzon Adası kıyılarını etkileyeceği öngörülen tayfunun ‘hayati tehlike yaratabilecek sel, toprak kayması ve şiddetli fırtınaya’ yol açabileceği uyarısında bulundu.İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Cagayan, Isabella, Ilocos ve Batanes illerinde risk altındaki bölgelerde yaşayanların tahliyesine başlandığını duyurdu.Tayvan'da Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) fırtına uyarısı yaparken adanın doğu kıyısındaki Hualien ilinde sel tehlikesi bulunan yerlerde yaşayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.Yarından itibaren 1 no’lu alarmÇin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Fırtına Gözlemevi, yarından itibaren en yüksek düzey olan 1 no'lu tayfun alarmı verileceğini bildirdi.Şehirde bu hafta at yarışları gibi bazı açık hava etkinlikleri iptal edilirken okullarda eğitim öğretimin sürdürülmesine ilişkin düzenlemelerin duyurulacağı belirtildi.Yılın ilk ‘süper tayfunu’Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/super-tayfun-filipinleri-tehdit-ediyor-dev-dalgalar-ve-tahliye-uyarisi-1099541790.html
filipinler
tayvan
hong kong
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099553788_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7e4f927e2622682b430ca4bd80bdd82c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tayfun, süper tayfun, filipinler, tayvan, hong kong, haberler, çin
tayfun, süper tayfun, filipinler, tayvan, hong kong, haberler, çin

Pasifik'te Süper Tayfun Ragasa alarmı: Saatte 260 km hıza ulaştı

19:40 21.09.2025
Süper Tayfun
Süper Tayfun - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
Abone ol
Pasifik Okyanusu'nda oluşan yılın ilk süper tayfunu Ragasa nedeniyle kıyı ülke ve bölgelerde alarm verildi.
Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüştü.
Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan ‘süper tayfun’ nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapıldı.

‘Hayati tehlike yaratabilir’

Filipinler meteoroloji ajansı Pagasa, yarından itibaren başkent Manila'nın da bulunduğu Luzon Adası kıyılarını etkileyeceği öngörülen tayfunun ‘hayati tehlike yaratabilecek sel, toprak kayması ve şiddetli fırtınaya’ yol açabileceği uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Cagayan, Isabella, Ilocos ve Batanes illerinde risk altındaki bölgelerde yaşayanların tahliyesine başlandığını duyurdu.
Tayvan'da Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) fırtına uyarısı yaparken adanın doğu kıyısındaki Hualien ilinde sel tehlikesi bulunan yerlerde yaşayan yaklaşık 300 kişi tahliye edildi.

Yarından itibaren 1 no’lu alarm

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de Fırtına Gözlemevi, yarından itibaren en yüksek düzey olan 1 no'lu tayfun alarmı verileceğini bildirdi.
Şehirde bu hafta at yarışları gibi bazı açık hava etkinlikleri iptal edilirken okullarda eğitim öğretimin sürdürülmesine ilişkin düzenlemelerin duyurulacağı belirtildi.

Yılın ilk ‘süper tayfunu’

Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu olan Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaşması bekleniyor.
Filipinler'de “Süper Tayfun Man-yi” alarmı: 255 bin kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
DÜNYA
Süper tayfun Filipinler’i tehdit ediyor: Dev dalgalar ve tahliye uyarısı
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала