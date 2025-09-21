https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/olen-babasiyla-3-gun-ayni-evde-kaldi-ablasi-kanepede-oturur-halde-buldu-1099551543.html

Ölen babasıyla 3 gün aynı evde kaldı: Ablası cansız bedeni kanepede oturur halde buldu

Ölen babasıyla 3 gün aynı evde kaldı: Ablası cansız bedeni kanepede oturur halde buldu

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir adam ölen babasıyla aynı evde 3 gün boyunca yaşadı. Babasının öldüğünü kimseye haber vermeyen adam hafta sonu gelecek ablasını beklediğini... 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T18:03+0300

2025-09-21T18:03+0300

2025-09-21T18:04+0300

türki̇ye

antalya

baba

ölüm

cansız beden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099551635_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_0d19153d2e43346511d3e19fe554436b.jpg

Antalya'nın Kepez ilçesinde babasıyla yaşayan 55 yaşındaki Levent Barış Erturhan vefat eden babasıyla aynı evde 3 gün boyunca yaşadı. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen 85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın cansız bedenini kızı kanepede oturur vaziyette buldu. Babasını o halde bulan kadın durumu yetkililere haber verdi.Polise, babasının ölümü sonrası ne yapacağını bilemediğini söyleyen Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını beklediğini ifade etti. Levent Barış Erturhan, babasının cansız bedeni götürüldükten sonra evin önünde dua etti.Bilal Erturhan'ın kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan inceleme sonucu belirlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/dere-tasmis-yollar-kapanmisti-karadeniz-icin-art-arda-turuncu-uyari-geldi-siddetli-yagislar-surecek-1099539296.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, baba, ölüm, cansız beden