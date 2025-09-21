https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/olen-babasiyla-3-gun-ayni-evde-kaldi-ablasi-kanepede-oturur-halde-buldu-1099551543.html
Ölen babasıyla 3 gün aynı evde kaldı: Ablası cansız bedeni kanepede oturur halde buldu
18:03 21.09.2025 (güncellendi: 18:04 21.09.2025)
Antalya'nın Kepez ilçesinde babasıyla yaşayan 55 yaşındaki Levent Barış Erturhan vefat eden babasıyla aynı evde 3 gün boyunca yaşadı. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen 85 yaşındaki Bilal Erturhan'ın cansız bedenini kızı kanepede oturur vaziyette buldu. Babasını o halde bulan kadın durumu yetkililere haber verdi.
Polise, babasının ölümü sonrası ne yapacağını bilemediğini söyleyen Levent Barış Erturhan, hafta sonu gelecek ablasını beklediğini ifade etti. Levent Barış Erturhan, babasının cansız bedeni götürüldükten sonra evin önünde dua etti.
Bilal Erturhan'ın kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan inceleme sonucu belirlenecek.