Dere taşmış yollar kapanmıştı, Karadeniz için art arda yeni uyarılar: 4 il kritik turuncu kodlu uyarı verildi
Dere taşmış yollar kapanmıştı, Karadeniz için art arda yeni uyarılar: 4 il kritik turuncu kodlu uyarı verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bugün öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
AFAD'dan 4 il için "turuncu kodlu" gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.Karadeniz'de sel: AFAD yeni yağışlar için uyardıAFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu uyarıBölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Dere taşmış yollar kapanmıştı, Karadeniz için art arda yeni uyarılar: 4 il kritik turuncu kodlu uyarı verildi
09:38 21.09.2025 (güncellendi: 10:42 21.09.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bugün öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
AFAD'dan 4 il için "turuncu kodlu" gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.
Karadeniz'de sel: AFAD yeni yağışlar için uyardı
AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.
Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu uyarı
Bölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."