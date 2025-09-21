https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/dere-tasmis-yollar-kapanmisti-karadeniz-icin-art-arda-turuncu-uyari-geldi-siddetli-yagislar-surecek-1099539296.html

Dere taşmış yollar kapanmıştı, Karadeniz için art arda yeni uyarılar: 4 il kritik turuncu kodlu uyarı verildi

Dere taşmış yollar kapanmıştı, Karadeniz için art arda yeni uyarılar: 4 il kritik turuncu kodlu uyarı verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bugün öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099539412_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_955d681f6b6d622cb808c62fc7ec3b42.jpg

AFAD'dan 4 il için "turuncu kodlu" gök gürültülü sağanak uyarısı geldi.Karadeniz'de sel: AFAD yeni yağışlar için uyardıAFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerine turuncu kodlu uyarı verildiği bildirildi.Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkınların meydana geldiği belirtilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu uyarıBölgede devam eden müdahale çalışmalarını yerinde koordine etmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanlarının Rize'ye gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

2025

