https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/lavrov-intervision-yarismasini-engelleme-girisimleri-basarisiz-oldu-1099545713.html
Lavrov: Intervision yarışmasını engelleme girişimleri başarısız oldu
Lavrov: Intervision yarışmasını engelleme girişimleri başarısız oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Intervision müzik yarışmasını katılımcılara baskı yaparak engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu belirtti. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T13:27+0300
2025-09-21T13:27+0300
2025-09-21T13:27+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
intervision
intervision 2025
engelleme
başarısız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099545557_0:25:745:444_1920x0_80_0_0_baad92646a4dae8a3f306dcf28e9e0de.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Uluslararası Müzik Yarışması Intervision’u katılımcılara baskı yapma yoluyla engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu ifade etti.Lavrov, “Bazı katılımcılara yoğun baskı uygulanarak bu yarışmayı engellemeye yönelik ciddi girişimler oldu. Bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı” diye konuştu.Uluslararası Müzik Yarışması Intervision’un final gösterisi Cumartesi akşamı Moskova’daki Live Arena konser salonunda düzenlendi. Yarışmanın kazananı Vietnam’ı temsil eden sanatçı Duc Phuc oldu. Kırgızistan’ın temsilcisi olan Nomad üçlüsü ikinci tamamladı, Katar’ı temsil eden sanatçı Dana Al-Mir de üçüncü sırada yer aldı.Intervision'a başta 23 ülkeden sanatçıların katılması planlanmıştı, ancak son anda ABD’yi temsil edecek olan şarkıcı Vassy, Avustralya hükümetinin siyasi baskısı nedeniyle sahneye çıkamadı. Buna rağmen ABD tam teşekküllü katılımcı statüsünü korudu, jüri üyeleri arasında Amerikalı müzisyen Joe Lynn Turner yer aldı.Gelecek yıl düzenlenecek olan Intervision'a Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/moskovadaki-intervision-uluslararasi-muzik-yarismasina-abd-dahil-21-ulke-katilacak-1098718699.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099545557_61:0:686:469_1920x0_80_0_0_55fbefd9bc4facb3a6699165e99b47e0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, intervision, intervision 2025, engelleme, başarısız
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, intervision, intervision 2025, engelleme, başarısız
Lavrov: Intervision yarışmasını engelleme girişimleri başarısız oldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Intervision müzik yarışmasını katılımcılara baskı yaparak engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına demecinde Uluslararası Müzik Yarışması Intervision’u katılımcılara baskı yapma yoluyla engelleme girişimlerinin başarısız olduğunu ifade etti.
Lavrov, “Bazı katılımcılara yoğun baskı uygulanarak bu yarışmayı engellemeye yönelik ciddi girişimler oldu. Bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı” diye konuştu.
Uluslararası Müzik Yarışması Intervision’un final gösterisi Cumartesi akşamı Moskova’daki Live Arena konser salonunda düzenlendi. Yarışmanın kazananı Vietnam’ı temsil eden sanatçı Duc Phuc oldu. Kırgızistan’ın temsilcisi olan Nomad üçlüsü ikinci tamamladı, Katar’ı temsil eden sanatçı Dana Al-Mir de üçüncü sırada yer aldı.
Intervision'a başta 23 ülkeden sanatçıların katılması planlanmıştı, ancak son anda ABD’yi temsil edecek olan şarkıcı Vassy, Avustralya hükümetinin siyasi baskısı nedeniyle sahneye çıkamadı. Buna rağmen ABD tam teşekküllü katılımcı statüsünü korudu, jüri üyeleri arasında Amerikalı müzisyen Joe Lynn Turner yer aldı.
Gelecek yıl düzenlenecek olan Intervision'a Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.