Moskova’daki Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’na ABD dahil 21 ülke katılacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İnsani İşbirliği ve Kültürel İlişkiler Dairesi Müdürü Aleksandr Alimov, bugünkü basın brifinginde, Moskova’daki Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’na ABD dahil 21 ülke katılacağını bildirdi.Alimov, “Dünya genelinden bu formata olan ilgi ortada. Dünyanın dört bir yanından, 20'den fazla ülkeden sanatçılarımız olacak. Bunlar BRICS ülkeleri, BDT ülkeleri, Latin Amerika ve Asya... Yanılmıyorsam toplam 21 ülke” ifadesini kullandı.Yarışmaya Belarus, Venezuela, Vietnam, Mısır, Hindistan, Kazakistan, Katar, Kenya, Çin, Kolombiya, Küba, Kırgızistan, Madagaskar, Rusya, Suudi Arabistan, Sırbistan, ABD, Tacikistan, Özbekistan, Etiyopya ve Güney Afrika’nın katılacağı belirtildi.Rus diplomat, “Intervision, hazırlıklarının her aşamasında aylarca süren titiz bir çalışma gerektiren, gerçekten büyük ölçekli uluslararası bir proje... Organizatörler hiçbir kısıtlama koymadı. Neredeyse tüm kıtalara davetiyeler gönderildi... Siyasi nedenlerle tarafımızdan tek bir ret cevabı bile alınmadığını söylemeliyim” dedi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Putin, 2025 yılında Moskova’da Intervision adlı bir uluslararası müzik yarışmasının düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzalamıştı.Yarışma, 20 Eylül’de Moskova’daki Live Arena’da yapılacak.
12:20 20.08.2025 (güncellendi: 12:34 20.08.2025)
