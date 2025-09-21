Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/antalya-ve-canakkalede-yangin-alevlere-mudahale-suruyor-1099549918.html
Antalya ve Çanakkale'de yangın: Alevlere müdahale sürüyor
Antalya ve Çanakkale'de yangın: Alevlere müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya ve Çanakkale'de bölgesel yangınlar çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T16:23+0300
2025-09-21T16:23+0300
türki̇ye
antalya
çanakkale
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099549761_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_d451ea6469e8b03370507cef3e042309.jpg
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.Çanakkale'de yangınÇanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/adanada-fabrika-yangini-duman-gokyuzunu-kapladi-sehrin-bircok-yerinden-gorunuyor-1099545041.html
türki̇ye
antalya
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099549761_252:0:1764:1134_1920x0_80_0_0_bfe9687a094b1813d7a422d0c7e70675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, çanakkale, orman yangını
antalya, çanakkale, orman yangını

Antalya ve Çanakkale'de yangın: Alevlere müdahale sürüyor

16:23 21.09.2025
© Ezine BelediyesiÇanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© Ezine Belediyesi
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Antalya ve Çanakkale'de bölgesel yangınlar çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Çanakkale'de yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Adana'da fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
TÜRKİYE
Adana'da fabrika yangını: Duman gökyüzünü kapladı, şehrin birçok yerinden görünüyor
13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала