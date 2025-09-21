https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/antalya-ve-canakkalede-yangin-alevlere-mudahale-suruyor-1099549918.html

Antalya ve Çanakkale'de yangın: Alevlere müdahale sürüyor

Antalya ve Çanakkale'de bölgesel yangınlar çıktı. Yangınlara müdahale sürüyor. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bilginler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.Çanakkale'de yangınÇanakkale'nin Ezine ilçesinde zeytinlikten ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

