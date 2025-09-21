https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/ingiltere-bugun-filistin-devletini-taniyacak-israilin-diplomatik-yalnizligi-artar-mi-1099542845.html
İngiltere bugün Filistin devletini tanıyacak, İsrail’in ‘diplomatik yalnızlığı’ artar mı?
İngiltere bugün Filistin devletini tanıyacak, İsrail’in ‘diplomatik yalnızlığı’ artar mı?
Sputnik Türkiye
Karar, İsrail'i diplomatik olarak yalnızlaştırır mı? Detaylar haberde...
2025-09-21T12:13+0300
2025-09-21T12:13+0300
2025-09-21T13:16+0300
dünya
filistin
i̇ngiltere
tanıma
filistin devleti
abd
donald trump
i̇srail
haberler
hamas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099544718_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2065f5f11864b0976d173fbb3b8e31c8.jpg
İngiltere Kanada ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu, Filistin devletini tanımayı planlayan ülkelerden biri. Bu sembolik adım, Batı basınına göre ‘Gazze savaşının ikinci yıldönümüne yaklaşılırken İsrail’in diplomatik yalnızlığını artıracak.’İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın beklenen açıklaması, Temmuz ayında İsrail’den beklentilerini açıklamasının ardından geliyor. Starmer, İsrail’in ateşkesi kabul etmemesi ve iki devletli çözüm perspektifini yeniden gündeme getirmemesi halinde, Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmişti. İsrail ise bu koşulları reddetti.Filistin Dışişleri Bakanı: ‘Yarın tarihi bir güne tanık olacağız’Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz” dedi.ABD’li siyasetçilerin itirazlarıİngiltere’nin bu kararı, ABD’li siyasetçilerin itirazlarına rağmen geliyor. Amerikalı politikacılar bunun İsrail’in güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.Starmer ise ‘Filistin devletinin tanınmasının Hamas için bir zafer olmadığını’ ve Hamas’ın ‘Gazze’nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rol oynamaması gerektiğini’ söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/uluslararasi-arenada-pes-pese-kabul-ediliyorlar-filistini-hangi-ulkeler-taniyor-hangileri-tanimiyor-1099025552.html
filistin
i̇ngiltere
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099544718_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8a6dda9e3c528fa53165c4931a8f231e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, filistin, tanıma, filistin'i tanıyan ülkeler
i̇ngiltere, filistin, tanıma, filistin'i tanıyan ülkeler
İngiltere bugün Filistin devletini tanıyacak, İsrail’in ‘diplomatik yalnızlığı’ artar mı?
12:13 21.09.2025 (güncellendi: 13:16 21.09.2025)
İngiltere’nin belirlediği bir dizi koşulu İsrail’in yerine getirmemesi üzerine, ülke bugün BM Genel Kurulu’ndan önce Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor.
İngiltere Kanada ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu, Filistin devletini tanımayı planlayan ülkelerden biri. Bu sembolik adım, Batı basınına göre ‘Gazze savaşının ikinci yıldönümüne yaklaşılırken İsrail’in diplomatik yalnızlığını artıracak.’
Hali hazırda Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 149'u
Filistin devletini tanıyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın beklenen açıklaması, Temmuz ayında İsrail’den beklentilerini açıklamasının ardından geliyor. Starmer, İsrail’in ateşkesi kabul etmemesi ve iki devletli çözüm perspektifini yeniden gündeme getirmemesi halinde, Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmişti. İsrail ise bu koşulları reddetti.
Filistin Dışişleri Bakanı: ‘Yarın tarihi bir güne tanık olacağız’
Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.
Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz” dedi.
ABD’li siyasetçilerin itirazları
İngiltere’nin bu kararı, ABD’li siyasetçilerin itirazlarına rağmen geliyor. Amerikalı politikacılar bunun İsrail’in güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.
Geçtiğimiz hafta İngiltere’yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Filistin’in tanınmasının ABD ve İngiltere arasındaki ‘az sayıdaki anlaşmazlıklardan biri’
olarak niteledi.
Starmer ise ‘Filistin devletinin tanınmasının Hamas için bir zafer olmadığını’ ve Hamas’ın ‘Gazze’nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rol oynamaması gerektiğini’ söyledi.