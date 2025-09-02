Türkiye
2025-09-02
Uluslararası arenada peş peşe kabul ediliyorlar: Filistin'i hangi ülkeler tanıyor, hangileri tanımıyor?
Uluslararası arenada peş peşe kabul ediliyorlar: Filistin'i hangi ülkeler tanıyor, hangileri tanımıyor?
Filistin'i tanıyan BM üyesi 147 ülke ve tanımayan ülkeler hangileri? Hangi ülkeler BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını söyledi?
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını duyuru. Prevot, ayrıca İsrail'e yönelik 12 yaptırım uygulanacağını açıkladı. Filistin'in devlet olma mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesine dayanıyor.1947'de Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'in bir Yahudi ve bir Arap devleti olarak bölünmesini öngören 181 sayılı kararı kabul etti. Bu plan, 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi ve ardından yaşanan Arap-İsrail Savaşı sonrası uygulanamadı.Filistin'i tanıyan ülkelerFilistin'i 1988'de tanıyan ülkeler: Afganistan, Angola, Arnavutluk, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Botsvana, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Kamboçya, Katar, Kıbrıs, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo DC, Kuzey Kore, Küba, Laos, Libya, Macaristan, Madagaskar, Maldivler, Malezya, Mali, Mauritius, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nepal, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Sırbistan, Slovakya, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde), Zambiya, Zimbabve, Çad, Çekya, Çin. Eylül 2025'e kadar Filistin'i tanıyan ülkeler: Antigua ve Barbuda, Arjantin, Azerbaycan, Bahamalar, Barbados, Belize, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Ermenistan, Esvatini, Etiyopya, Filipinler, Fildişi Sahili, Grenada, Guatemala, Güney Afrika, Güney Sudan, Guyana, Haiti, Honduras, İrlanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Kosta Rika, Lesotho, Liberya, Lübnan, Malavi, Meksika, Norveç, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Slovenya, Surinam, Suriye, Tacikistan, Tayland, Trinidad ve Tobago, Türkmenistan, Uruguay, Vanuatu, Venezüella.Filistin'i tanımayan ülkeler Şu ana kadar Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya gibi ülkeler bulunuyor. Söz konusu ülkelerin büyük çoğunluğu Filistin'in devlet statüsünün, doğrudan İsrail ile müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. ABD, Nisan 2024'te BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in tam üyeliğini veto etmişti. Filistin'i tanımayan ülkeler şunlar: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Eritre, Estonya, Fiji, Finlandiya, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Kiribati, Kuzey Makedonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Marshall Adaları, Mikronezya, Moldova, Monako, Myanmar, Nauru, Palau, Panama, Portekiz, Samoa, San Marino, Singapur, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Yeni Zelanda, Yunanistan.Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkeler BM Genel Kurulu'nun Eylül 2025'te yapılacak oturumu öncesinde, birçok ülke ardı ardına Filistin'i tanıyacağını açıklamaya başladı. Fransa, Temmuz ayında yaptığı duyuruda, Filistin'in tanınmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da 29 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik ciddi adımlar atmaması halinde Eylül ayında Filistin'i tanıyacaklarını vurguladı. Malta ve Slovenya ise, "uygun koşullar oluştuğu takdirde" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını ifade etti. Kanada Başbakanı Mark Carney, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki politikalarını kınayarak, Eylül'de Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını söyledi. Son olarak Portekiz, Avustralya ve Belçika da Filistin'i tanıma kararlarını duyuran ülkeler arasında yer aldı.
Bu ay New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarına ülkeler arasına Belçika da katıldı. Peki Filistin'i tanıyan, tanımayan ve tanımaya hazırlanan ülkeler hangileri?
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını duyuru. Prevot, ayrıca İsrail'e yönelik 12 yaptırım uygulanacağını açıkladı. Filistin'in devlet olma mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesine dayanıyor.
1947'de Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'in bir Yahudi ve bir Arap devleti olarak bölünmesini öngören 181 sayılı kararı kabul etti. Bu plan, 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan etmesi ve ardından yaşanan Arap-İsrail Savaşı sonrası uygulanamadı.

Filistin'i tanıyan ülkeler

Filistin'i 1988'de tanıyan ülkeler: Afganistan, Angola, Arnavutluk, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Botsvana, Brunei, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cezayir, Cibuti, Kamboçya, Katar, Kıbrıs, Komorlar, Kongo Cumhuriyeti, Kongo DC, Kuzey Kore, Küba, Laos, Libya, Macaristan, Madagaskar, Maldivler, Malezya, Mali, Mauritius, Mısır, Moğolistan, Moritanya, Mozambik, Namibya, Nepal, Nijer, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Sırbistan, Slovakya, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde), Zambiya, Zimbabve, Çad, Çekya, Çin.
Eylül 2025'e kadar Filistin'i tanıyan ülkeler: Antigua ve Barbuda, Arjantin, Azerbaycan, Bahamalar, Barbados, Belize, Benin, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Ekvator Ginesi, El Salvador, Ermenistan, Esvatini, Etiyopya, Filipinler, Fildişi Sahili, Grenada, Guatemala, Güney Afrika, Güney Sudan, Guyana, Haiti, Honduras, İrlanda, İspanya, İsveç, İzlanda, Jamaika, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Kosta Rika, Lesotho, Liberya, Lübnan, Malavi, Meksika, Norveç, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Slovenya, Surinam, Suriye, Tacikistan, Tayland, Trinidad ve Tobago, Türkmenistan, Uruguay, Vanuatu, Venezüella.

Filistin'i tanımayan ülkeler

Şu ana kadar Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya gibi ülkeler bulunuyor. Söz konusu ülkelerin büyük çoğunluğu Filistin'in devlet statüsünün, doğrudan İsrail ile müzakereler sonucu belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. ABD, Nisan 2024'te BM Güvenlik Konseyi'nde Filistin'in tam üyeliğini veto etmişti.
Filistin'i tanımayan ülkeler şunlar: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Eritre, Estonya, Fiji, Finlandiya, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İsrail, İsviçre, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Kiribati, Kuzey Makedonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Marshall Adaları, Mikronezya, Moldova, Monako, Myanmar, Nauru, Palau, Panama, Portekiz, Samoa, San Marino, Singapur, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu, Yeni Zelanda, Yunanistan.

Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkeler

BM Genel Kurulu'nun Eylül 2025'te yapılacak oturumu öncesinde, birçok ülke ardı ardına Filistin’i tanıyacağını açıklamaya başladı.
Fransa, Temmuz ayında yaptığı duyuruda, Filistin'in tanınmasına ilişkin kararın BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceğini bildirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da 29 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye yönelik ciddi adımlar atmaması halinde Eylül ayında Filistin'i tanıyacaklarını vurguladı.
Malta ve Slovenya ise, "uygun koşullar oluştuğu takdirde" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını ifade etti. Kanada Başbakanı Mark Carney, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki politikalarını kınayarak, Eylül'de Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını söyledi. Son olarak Portekiz, Avustralya ve Belçika da Filistin'i tanıma kararlarını duyuran ülkeler arasında yer aldı.
