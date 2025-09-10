https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/slovakyanin-baskentinde-2-dunya-savasindan-kalma-500-kiloluk-bomba-ortaya-cikti-hayat-durma-1099255568.html
Slovakya’nın başkentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kiloluk bomba ortaya çıktı: Hayat durma noktasına geldi
Slovakya’nın başkentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kiloluk bomba ortaya çıktı: Hayat durma noktasına geldi
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da inşaat çalışmaları sırasında bulunan 500 kiloluk bomba şehir merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililer onlarca...
9 eylül sabahı keşfedilen bomba, inşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine ortaya çıkarıldı. Devasa patlayıcının etkisiz hale getirilip getirilmeyeceğini inceleyen bomba imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yerel basına göre, sabahın yoğun saatlerinde trafik tamamen kilitlendi, otobüs ve tramvaylar çalışmadı.Uzmanlar, söz konusu bölgenin II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler tarafından ağır bombardımana tutulduğunu hatırlatıyor. 2021'de de aynı bölgede bir bomba bulunmuştu. Bomba imha ekibi başkanı Jan Ferer o dönemde yaptığı açıklamada, "Orijinal savaş dönemi arazisi hala burada ve inşaat çalışmaları bunu ortaya çıkarıyor" demişti.Avrupa'da sık sık gündeme geliyor Son aylarda Avrupa'nın farklı kentlerinde benzer keşifler yapıldı. Ağustos'ta Almanya'nın Dresden kentinde bir köprü enkazında, daha önce de Köln ve Paris'te savaş döneminden kalma bombalar bulunmuştu. Bratislava'daki son keşif, savaşın üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen Avrupa şehirlerinin hala gizli bir tehlikeyle yaşadığını gösteriyor.
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da inşaat çalışmaları sırasında bulunan 500 kiloluk bomba şehir merkezinde hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililer onlarca binayı boşaltırken, trafik ve toplu taşıma tamamen durduruldu.
9 eylül sabahı keşfedilen bomba, inşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine ortaya çıkarıldı. Devasa patlayıcının etkisiz hale getirilip getirilmeyeceğini inceleyen bomba imha uzmanları, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yerel basına göre, sabahın yoğun saatlerinde trafik tamamen kilitlendi, otobüs ve tramvaylar çalışmadı.
Uzmanlar, söz konusu bölgenin II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler tarafından ağır bombardımana tutulduğunu hatırlatıyor. 2021’de de aynı bölgede bir bomba bulunmuştu. Bomba imha ekibi başkanı Jan Ferer o dönemde yaptığı açıklamada, “Orijinal savaş dönemi arazisi hala burada ve inşaat çalışmaları bunu ortaya çıkarıyor” demişti.
Avrupa’da sık sık gündeme geliyor
Son aylarda Avrupa’nın farklı kentlerinde benzer keşifler yapıldı. Ağustos’ta Almanya’nın Dresden kentinde bir köprü enkazında, daha önce de Köln ve Paris’te savaş döneminden kalma bombalar bulunmuştu. Bratislava’daki son keşif, savaşın üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen Avrupa şehirlerinin hala gizli bir tehlikeyle yaşadığını gösteriyor.