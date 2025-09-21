https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ab-kieve-guvenlik-garantilerinde-rusyanin-cikarlarini-gozetmeyecek-1099538632.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Kiev'e güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını gözetmeyecek
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa'nın Ukrayna'daki olası askeri tırmanışa hazır olduğunu ifade etti. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için geliştirilen güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayacağını söyledi.Stubb, "Benim açımdan Rusya'nın kabul edip etmemesi sorun değil. Elbette kabul etmeyecek, ama mesele bu değil" dedi.Stubb, söz konusu güvenlik garantilerinin ancak Moskova ve Kiev arasında bir anlaşma imzalandıktan sonra uygulanabileceğini, ancak Rusya'nın bu garantilerin formatı üzerinde veto hakkına sahip olmayacağını vurguladı.Gazetenin, bu garantilerin Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da olası bir askeri tırmanışa katılmaya hazır oldukları anlamına gelip gelmediğini sorusuna Stubb, “Güvenlik garantilerinin özü tam da budur" yanıtını verdi.
