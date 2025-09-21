https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ab-kieve-guvenlik-garantilerinde-rusyanin-cikarlarini-gozetmeyecek-1099538632.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Kiev'e güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını gözetmeyecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Kiev'e güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını gözetmeyecek

Sputnik Türkiye

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa'nın Ukrayna'daki olası askeri tırmanışa hazır olduğunu ifade etti. 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T00:42+0300

2025-09-21T00:42+0300

2025-09-21T00:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

alexander stubb

finlandiya

avrupa

kiev

rusya

moskova

ab

the guardian

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082673929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f957c6dd8ff2a8227f41d1f41427d356.jpg

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için geliştirilen güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayacağını söyledi.Stubb, "Benim açımdan Rusya'nın kabul edip etmemesi sorun değil. Elbette kabul etmeyecek, ama mesele bu değil" dedi.Stubb, söz konusu güvenlik garantilerinin ancak Moskova ve Kiev arasında bir anlaşma imzalandıktan sonra uygulanabileceğini, ancak Rusya'nın bu garantilerin formatı üzerinde veto hakkına sahip olmayacağını vurguladı.Gazetenin, bu garantilerin Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da olası bir askeri tırmanışa katılmaya hazır oldukları anlamına gelip gelmediğini sorusuna Stubb, “Güvenlik garantilerinin özü tam da budur" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/19-yaptirim-paketi-avrupa-komisyonundan-gecti-ukraynaya-kredi-temini-icin-dondurulmus-rus-1099511761.html

finlandiya

kiev

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alexander stubb, finlandiya, avrupa, kiev, rusya, moskova, ab, the guardian, avrupa birliği