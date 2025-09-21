Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/finlandiya-cumhurbaskani-stubb-ab-kieve-guvenlik-garantilerinde-rusyanin-cikarlarini-gozetmeyecek-1099538632.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Kiev'e güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını gözetmeyecek
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Kiev'e güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını gözetmeyecek
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa'nın Ukrayna'daki olası askeri tırmanışa hazır olduğunu ifade etti. 21.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-21T00:42+0300
2025-09-21T00:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
alexander stubb
finlandiya
avrupa
kiev
rusya
moskova
ab
the guardian
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082673929_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f957c6dd8ff2a8227f41d1f41427d356.jpg
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için geliştirilen güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayacağını söyledi.Stubb, "Benim açımdan Rusya'nın kabul edip etmemesi sorun değil. Elbette kabul etmeyecek, ama mesele bu değil" dedi.Stubb, söz konusu güvenlik garantilerinin ancak Moskova ve Kiev arasında bir anlaşma imzalandıktan sonra uygulanabileceğini, ancak Rusya'nın bu garantilerin formatı üzerinde veto hakkına sahip olmayacağını vurguladı.Gazetenin, bu garantilerin Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da olası bir askeri tırmanışa katılmaya hazır oldukları anlamına gelip gelmediğini sorusuna Stubb, “Güvenlik garantilerinin özü tam da budur" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/19-yaptirim-paketi-avrupa-komisyonundan-gecti-ukraynaya-kredi-temini-icin-dondurulmus-rus-1099511761.html
finlandiya
kiev
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082673929_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2c771f9f163e9b8013c4c4ab7332d307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alexander stubb, finlandiya, avrupa, kiev, rusya, moskova, ab, the guardian, avrupa birliği
alexander stubb, finlandiya, avrupa, kiev, rusya, moskova, ab, the guardian, avrupa birliği

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: AB, Kiev'e güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını gözetmeyecek

00:42 21.09.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDFinlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb
Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksandr Stubb - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone ol
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Avrupa'nın Ukrayna'daki olası askeri tırmanışa hazır olduğunu ifade etti.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna için geliştirilen güvenlik garantilerinde Rusya'nın çıkarlarını dikkate almayacağını söyledi.
Stubb, "Benim açımdan Rusya'nın kabul edip etmemesi sorun değil. Elbette kabul etmeyecek, ama mesele bu değil" dedi.
Stubb, söz konusu güvenlik garantilerinin ancak Moskova ve Kiev arasında bir anlaşma imzalandıktan sonra uygulanabileceğini, ancak Rusya'nın bu garantilerin formatı üzerinde veto hakkına sahip olmayacağını vurguladı.
Gazetenin, bu garantilerin Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da olası bir askeri tırmanışa katılmaya hazır oldukları anlamına gelip gelmediğini sorusuna Stubb, “Güvenlik garantilerinin özü tam da budur" yanıtını verdi.
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
19. yaptırım paketi Avrupa Komisyonu'ndan geçti: 'Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıkları kullanılsın'
19 Eylül, 16:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала