Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
19. yaptırım paketi Avrupa Komisyonu'ndan geçti: 'Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıkları kullanılsın'
19. yaptırım paketi Avrupa Komisyonu'ndan geçti: 'Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıkları kullanılsın'
Avrupa Komisyonu, 19. yaptırım paketi kapsamında Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı önerdi.Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onaylayarak AB Konseyi'nin onayına sundu.Oylamanın ardından paket hakkında açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını önerdiklerini söyledi.Von der Leyen, "Ukrayna'nın savunma çabalarını dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak finanse etmeyi öngören yeni bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki, bu Rusya'nın savaşı ve suçlu taraf bedelini ödemeli. Bu Rus varlıklarından elde edilen mevcut nakit parayla Ukrayna'ya zararlarını karşılayacak bir kredi sağlayabiliriz. Varlıkların kendileri etkilenmeyecek. Riskler ise toplu olarak üstlenilecek. Ukrayna, krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek. Yakında bir teklif sunacağız" dedi.Paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nde tüm üyelerin oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor. Slovakya ve Macaristan gibi ülkeler, ulusal ekonomilerine zarar veren maddelerin çıkarılmasında ısrarcı oldukları için paketlerin kabulü uzun bir süreci kapsayabiliyor. Batı'nın zararı 285 milyar dolar olabilirG7 ve AB ülkeleri, şu anda Kiev'e verilecek 50 milyar dolarlık krediyi finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelire el koyma planını yürütüyor. Eylül ayı başlarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı bu gelirlerle finanse etmek için yeni bir 'tazminat kredisi' oluşturulmasını önermişti. Ancak Batılı politikacılar, Kiev rejiminin çıkarları doğrultusunda varlıklara doğrudan el koyulmasını talep ediyor.Rus yetkililer, AB'nin böyle bir yola başvurması halinde misilleme önlemleri alacaklarına dair defalarca uyarılarda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor.Sputnik'in hesaplamalarına göre Batı, Rus varlıklarına el koyması halinde 285 milyar dolar kaybedebilir.
19. yaptırım paketi Avrupa Komisyonu'ndan geçti: 'Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıkları kullanılsın'

İstedikleri etkiyi elde edememelerine ve bizzat zarar gören taraf olmalarına rağmen Rusya'ya yaptırımları genişletmeye devam eden Avrupa, yeni paket için çalışmalarını sürdürüyor.
Avrupa Komisyonu, 19. yaptırım paketi kapsamında Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı önerdi.

Avrupa Komisyonu, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onaylayarak AB Konseyi'nin onayına sundu.

Oylamanın ardından paket hakkında açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya kredi temini için dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını önerdiklerini söyledi.

Von der Leyen, "Ukrayna'nın savunma çabalarını dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak finanse etmeyi öngören yeni bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Şunu açıkça belirtmeliyiz ki, bu Rusya'nın savaşı ve suçlu taraf bedelini ödemeli. Bu Rus varlıklarından elde edilen mevcut nakit parayla Ukrayna'ya zararlarını karşılayacak bir kredi sağlayabiliriz. Varlıkların kendileri etkilenmeyecek. Riskler ise toplu olarak üstlenilecek. Ukrayna, krediyi ancak Rusya tazminat ödedikten sonra geri ödeyecek. Yakında bir teklif sunacağız" dedi.

Paketin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nde tüm üyelerin oybirliğiyle kabul edilmesi gerekiyor. Slovakya ve Macaristan gibi ülkeler, ulusal ekonomilerine zarar veren maddelerin çıkarılmasında ısrarcı oldukları için paketlerin kabulü uzun bir süreci kapsayabiliyor.

Batı'nın zararı 285 milyar dolar olabilir

G7 ve AB ülkeleri, şu anda Kiev'e verilecek 50 milyar dolarlık krediyi finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelire el koyma planını yürütüyor. Eylül ayı başlarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı bu gelirlerle finanse etmek için yeni bir 'tazminat kredisi' oluşturulmasını önermişti. Ancak Batılı politikacılar, Kiev rejiminin çıkarları doğrultusunda varlıklara doğrudan el koyulmasını talep ediyor.

Rus yetkililer, AB'nin böyle bir yola başvurması halinde misilleme önlemleri alacaklarına dair defalarca uyarılarda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor.

Sputnik'in hesaplamalarına göre Batı, Rus varlıklarına el koyması halinde 285 milyar dolar kaybedebilir.
UKRAYNA KRİZİ
Batı, Rus varlıklarına el koyması halinde 285 milyar dolar kaybedebilir
14 Eylül, 10:42
