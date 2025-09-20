https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/fenerbahce-kongresinde-alim-satim-yetkisi-maddesi-gerginligi-1099531931.html

Fenerbahçe Kongresi'nde alım satım yetkisi maddesi gerginliği

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kongresinde yönetimin taşınmazlar üzerinde faaliyet konusunda alım satım yetkisi maddesi görüşülürken gerginlik çıktı... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kongresinde yönetimin alım satım yetkisi maddesi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. Salon karıştı. Kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyetleri konusunda yönetimin yetki istediği gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri oy çokluğuyla reddedildi. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, genel kurul öncesinde yaptığı yazılı açıklamada kulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerindeki faaliyetleri içeren 11, 12 ve 13. maddelerin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirmişti.Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda yapılan oylama öncesinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, maddelerin içeriğiyle ilgili kongre üyelerine bilgi verdi. Gündemin 11, 12 ve 13. maddeleri hakkında kamuoyuna yansıyan görüşlere değinen Belgü, maddelerin özünü aktarmak istediğini belirtti.Neden yetki istediklerini anlattıKulübün taşınmazları ve bu taşınmazlar üzerinde faaliyetleri konusunda görev süresi sağlanması yetki istendiğini belirten Belgü, şunları söyledi:"Bunlar kulübün daha hızlı hareket etmesini sağlayan yetkiler. 2024'te yapılan kongrede yönetime bu yetki verilmişti. Ancak bugün seçimli kongre olması nedeniyle tekrar gündeme getirip onaylarınızı rica ediyoruz. Bu yetkiler yeni değildir. Önceki başkanımız döneminde de defalarca benzer içerikte yetkiler verilmiştir. Yarın seçim olduktan sonra kimin başkan olacağına sizler onay vereceksiniz ama yönetim kurulunun bu yetkilere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin önünü açmak, yatırımlarına hız katmak ve ticari gücünü artırmak için bu yetkiler gereklidir. Bu yetkiler üyelerimizin haklarını ortadan kaldırmaz."Alı Koç: Bu maddeler bugün eklenmiş bir şey değil Oylama sonuçlarının birbirlerine yakın olduğunu belirten başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden sayım yapılmasını talep etti.Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, oylamanın yeniden sayılması kararını verdi.Bu sırada kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu maddelerin 2013 yılından bu yana yapılan her genel kurulda yer aldığının altını çizdi. Yönetimlerin elini rahatlatacak ve daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddeler olduğunu dile getiren Koç, "Bu maddeler bugün eklenmiş bir şey değil, 2013'ten beri yer almıştır. Şekip başkana da söz verelim, zira kendisi Aziz başkanın yönetimlerinde hukukun başındaydı. Bu maddeler bütün genel kurullarda yer almaktadır." açıklamasını yaptı.Hangi maddeler reddedildi? Genel kurul üyelerinin oylarına sunulan maddeler şunlar:11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

