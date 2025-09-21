https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/dunya-genelinde-havaalani-kaosu-ucuslarda-aksamalar-suruyor-1099549504.html
Dünya genelinde havaalanı kaosu: Uçuşlarda aksamalar sürüyor
Dünya genelinde havaalanı kaosu: Uçuşlarda aksamalar sürüyor
Amerika'da başlayan aksaklık, Kanada ve Avrupa'ya sıçradı. Gecikmeler devam ediyor, havayolları hizmet sağlayıcının 'siber kaynaklı bir olay' ile karşılaşmasından sonra cuma gününden itibaren manuel check-in yapıyor. İşte son durum...
2025-09-21
Dünya çapında havaalanları bu hafta sonu uçakların kalkmaması, yolcuların ardı ardına gecikmeler yaşamasıyla kaosu yaşıyor.Kesinti, Amerika’da hava trafik kesintisinin ABD genelinde uçuşları durma noktasına getirmesiyle başladı. Cuma günü iki büyük havalimanı kapatıldı ve Kanada’daki yolcular da buna bağlı aksaklıklar yaşadı.Pazar günü de devam ediyorSıradaki etkilenen bölge Avrupa oldu: Londra Heathrow da dahil olmak üzere birçok havalimanı, Collins Aerospace’teki bir 'siber olay' iddiası nedeniyle sorunlar yaşadı.Londra Heathrow Havalimanı ile Brüksel ve Berlin’deki yolcular, Pazar günü de gecikmelerle karşılaştı.‘Check-in ciddi şekilde aksıyor’Brüksel’de, Pazar günü öğleye kadar Zaventem havalimanında 80’den fazla uçuşun tamamı gecikti. Gecikmeler 15 dakika ile 4 saat arasında değişiyor. Pazar günü ayrıca 20 uçuş iptal edildi.Brüksel havalimanından yapılan açıklamada şunlar söylendi:‘Siber kaynaklı olay’Havalimanları, yolcuları seyahat etmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı ve uzun mesafe uçuşları için en erken üç saat, kısa mesafeli uçuşlar için ise en erken iki saat önce havalimanında bulunmalarını istedi.Collins, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ‘siber kaynaklı olay’ ile ilgilendiklerini kaydetti.
Dünya genelinde havaalanı kaosu: Uçuşlarda aksamalar sürüyor
Dünya çapında havaalanları bu hafta sonu uçakların kalkmaması, yolcuların ardı ardına gecikmeler yaşamasıyla kaosu yaşıyor.
Kesinti, Amerika’da hava trafik kesintisinin ABD genelinde uçuşları durma noktasına getirmesiyle başladı. Cuma günü iki büyük havalimanı kapatıldı ve Kanada’daki yolcular da buna bağlı aksaklıklar yaşadı.
Pazar günü de devam ediyor
Sıradaki etkilenen bölge Avrupa oldu: Londra Heathrow da dahil olmak üzere birçok havalimanı, Collins Aerospace’teki bir 'siber olay' iddiası nedeniyle sorunlar yaşadı.
Üçüncü taraf olarak hizmet veren servis, çeşitli havayollarına check-in ve biniş sistemleri sağlayan bir sistem olarak biliniyor.
Londra Heathrow Havalimanı ile Brüksel ve Berlin’deki yolcular, Pazar günü de gecikmelerle karşılaştı.
‘Check-in ciddi şekilde aksıyor’
Brüksel’de, Pazar günü öğleye kadar Zaventem havalimanında 80’den fazla uçuşun tamamı gecikti. Gecikmeler 15 dakika ile 4 saat arasında değişiyor. Pazar günü ayrıca 20 uçuş iptal edildi.
Brüksel havalimanından yapılan açıklamada şunlar söylendi:
Check-in ve boarding sistemlerinin dış hizmet sağlayıcısına yönelik siber saldırı nedeniyle, Brüksel dahil olmak üzere birçok Avrupa havalimanında check-in hizmetleri ciddi şekilde aksıyor.
Havalimanları, yolcuları seyahat etmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı ve uzun mesafe uçuşları için en erken üç saat, kısa mesafeli uçuşlar için ise en erken iki saat önce havalimanında bulunmalarını istedi.
Collins, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ‘siber kaynaklı olay’ ile ilgilendiklerini kaydetti.