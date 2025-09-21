https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/dunya-genelinde-havaalani-kaosu-ucuslarda-aksamalar-suruyor-1099549504.html

Dünya genelinde havaalanı kaosu: Uçuşlarda aksamalar sürüyor

Dünya genelinde havaalanı kaosu: Uçuşlarda aksamalar sürüyor

Sputnik Türkiye

Amerika’da başlayan aksaklık, Kanada ve Avrupa’ya sıçradı. Gecikmeler devam ediyor, havayolları hizmet sağlayıcının ‘siber kaynaklı bir olay’ ile karşılaşmasından sonra cuma gününden itibaren manuel check-in yapıyor. İşte son durum...

2025-09-21T15:24+0300

2025-09-21T15:24+0300

2025-09-21T15:24+0300

dünya

uçuşlar

gecikme

havaalanı

heathrow havalimanı

brüksel

abd

dünya

abd

pazar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099549348_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_63cf98c6af0a2d4c3c0a241916a616aa.jpg

Dünya çapında havaalanları bu hafta sonu uçakların kalkmaması, yolcuların ardı ardına gecikmeler yaşamasıyla kaosu yaşıyor.Kesinti, Amerika’da hava trafik kesintisinin ABD genelinde uçuşları durma noktasına getirmesiyle başladı. Cuma günü iki büyük havalimanı kapatıldı ve Kanada’daki yolcular da buna bağlı aksaklıklar yaşadı.Pazar günü de devam ediyorSıradaki etkilenen bölge Avrupa oldu: Londra Heathrow da dahil olmak üzere birçok havalimanı, Collins Aerospace’teki bir 'siber olay' iddiası nedeniyle sorunlar yaşadı.Londra Heathrow Havalimanı ile Brüksel ve Berlin’deki yolcular, Pazar günü de gecikmelerle karşılaştı.‘Check-in ciddi şekilde aksıyor’Brüksel’de, Pazar günü öğleye kadar Zaventem havalimanında 80’den fazla uçuşun tamamı gecikti. Gecikmeler 15 dakika ile 4 saat arasında değişiyor. Pazar günü ayrıca 20 uçuş iptal edildi.Brüksel havalimanından yapılan açıklamada şunlar söylendi:‘Siber kaynaklı olay’Havalimanları, yolcuları seyahat etmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı ve uzun mesafe uçuşları için en erken üç saat, kısa mesafeli uçuşlar için ise en erken iki saat önce havalimanında bulunmalarını istedi.Collins, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ‘siber kaynaklı olay’ ile ilgilendiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/hong-kongda-devasa-bomba-bulundu-binlerce-kisi-tahliye-edildi-1099543549.html

brüksel

abd

pazar

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uçuşlar, gecikme, aksama, dünya, havalanları, heathrow, brüksel, abd, kanada, uçuşları