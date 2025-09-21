Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi konuştu: 'Uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız'

O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz böyle şeylere değil mi? Sağır duymaz uydurur, bu adam da böyle uydurup duruyor. Partimizin sözcüsü gereken cevabı verdi. İlk fırsatta geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız, Zaten bu işlerden de anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğlu ile yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisi ile yaparız