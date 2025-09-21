Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi konuştu: 'Uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/cumhurbaskani-erdogan-sali-gunu-bmgkya-hitap-edecegim-1099539932.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareket etmeden önce, Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.'25 Eylül'de Trump ile görüşeceğim'Özgür Özel'in iddialarıErdoğan'a basın mensupları, CHP lideri Özgür Özel'in iddialarını da sordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler mitinginde yaptığı konuşmada, 'ABD Başkanı Trump'ın oğlunun geçen hafta İstanbul'a geldiğini ve Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü' öne sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarının, "apaçık bir akıl tutulması" olduğunu belirtmişti. AK Partili isimlerden de art arda yalanlama haberleri gelmişti.
10:00 21.09.2025 (güncellendi: 10:24 21.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özgür Özel'in iddiaları da soruldu. Erdoğan "Uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareket etmeden önce, Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. Gazze'deki vahşet ve mezalimi gündeme getireceğim. İki devletli çözüme ivme kazandırmasını ümit ediyoruz. (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır.
'25 Eylül'de Trump ile görüşeceğim'
25 Eylül'de Trump ile görüşeceğim. İkili iş birliğini değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler gündemimizin ilk sırasında olacak.
Erdoğan'a basın mensupları, CHP lideri Özgür Özel'in iddialarını da sordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler mitinginde yaptığı konuşmada, 'ABD Başkanı Trump'ın oğlunun geçen hafta İstanbul'a geldiğini ve Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü' öne sürdü.
O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz böyle şeylere değil mi? Sağır duymaz uydurur, bu adam da böyle uydurup duruyor. Partimizin sözcüsü gereken cevabı verdi. İlk fırsatta geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Uçak alımlarını Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız, Zaten bu işlerden de anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak bunu zaten oğlu ile yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisi ile yaparız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarının, "apaçık bir akıl tutulması" olduğunu belirtmişti. AK Partili isimlerden de art arda yalanlama haberleri gelmişti.