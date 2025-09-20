Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, birçok konuyu ele alacağız
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.
Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."
