https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/chpde-bugun-kurultay-gunu-tek-aday-ozgur-ozel-kilicdaroglu-icin-koltuk-ayrilmadi-1099538877.html

CHP'de bugün kurultay günü: Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP'de bugün kurultay günü: Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Kurultay ile eski kurultaylara yönelik şaibe iddialarının ortadan... 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T09:12+0300

2025-09-21T09:12+0300

2025-09-21T10:42+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

özgür özel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099538930_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2cfdebfb7e5a0476f30a88764c4febe2.jpg

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılacak.Neden kurultay yapılıyor?Kurultay, süren davaların, partiye kayyum atanması veya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi yolunu açmasını ihtimaline karşı yapılıyor. Kurultay ile eski kurultaylara yönelik şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlanıyorOlağanüstü kurultay kararı neden alındı?CHP yönetimi, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.İstanbul delegeleri yokİstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı. "Maddi menfaat karşılığı iradesi değiştirildiği" iddia edilen bu delegeler büyük kongrede oy kullanmıştı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kurultayda ilk turda Özgür Özel'den 18 oy eksik aldı.Genel başkanlık seçimi, ilk turda Özgür Özel'in mevcut genel başkan Kılıçdaroğlu'nun 18 oy farkla önünde bitirmesine rağmen iki adayın da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun, yani 684 delegenin desteğine ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Özgür Özel ilk turda salt çoğunluğu sadece 2 oyla kaçırmıştı. İkinci tur oylaması, 5 Kasım'da yapıldı ve bu turda Özgür Özel 812 delgenin, Kılıçdaroğlu ise 536 delegenin oyunu aldı. Özgür Özel, CHP'nin 8. genel başkanı oldu.NTV'ye göre bazı hukukçular şaibeli delege sayısı nedeniyle seçimin farklı sonuçlanabileceğini savunuyordu ve davalar sırasında satın alınan delegelerle bu sonucun sağlandığı iddia ediliyordu. Bu iddiaları seslendirenler, kurultayın geçersiz sayılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa geleceğini öne sürüyordu.CHP kurmayları ise iddiaların sadece 38. Olağan Kurultay'daki oy kullanma işlemine dönük olduğunu belirterek, bu delegeler olmadan yeni bir olağanüstü kurultay ile "delege iradesinin sakatlandığı" iddialarını da ortadan kaldıracağını savunuyordu.Özgür Çelik görevinden uzaklaştırıldıCHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasına, yerlerine geçici bir yönetim atanmasına hükmetmişti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.Heyette yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.Süren tartışmalarda, mahkemenin İstanbul İl kongresini iptaliyle, 15 Eylül'de çıkması beklenen CHP kongresine yönelik karar arasında bağlantı kuruluyordu.CHP kurultayı nerede?CHP delegeleri, Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelecek.Bu kurultayda İstanbul İl Başkanlığı'nın 200'e yakın delegesi oy kullanamayacak. Ayrıca hukuki bir sorun yaşanmaması için Genel Başkan Özgür Özel ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin kurulu üyeleri de kurultayda sandığa gitmeyecek.2023 yılında bin 368 delegenin oy hakkına sahip olduğu kurultayda bu kez bin 127 delege ile yapılacak.Kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesi de eklendi. Kurultay'da enel başkan, merkez yönetim kurulu ve yüksek disiplin kurulu için güvenoylaması yapılacak, ardından seçime geçilecek. Tek aday Özgür ÖzelKurultay'da genel başkanlık için tek aday Özgür Özel. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor.Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadıCHP kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-ciksa-dahi-kilicdaroglu-ve-gursel-tekinin-chp-geleceginde-1099492162.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, chp kurultay, chp kurultay bugün mü, özgür özel chp, chp kurultay neden yapılıyor, chpde kurultay, chp kurultay kılıçdaroğlu