Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP geleceğinde yeri kalmadı
Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP geleceğinde yeri kalmadı
Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "24 Ekim'de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in CHP'nin geleceğinde yeri...
Abdulkadir Selvi CHP'nin kurultay sürecini yorumladı ve Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in durumunu ele aldı.'Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu'Hürriyet yazarı Selvi bugünkü yazısında "Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu" ifadelerine yerdi.'Kaybedenler Kulübü'nün iki üyesi'Selvi, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in siyasi durumuna ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
"Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu
Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde. Ama 24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri kalmadı. Kaybedenler kulübünün iki üyesi olarak CHP’nin tozlu arşivinde yerlerini aldılar.