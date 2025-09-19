https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-ciksa-dahi-kilicdaroglu-ve-gursel-tekinin-chp-geleceginde-1099492162.html

Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP geleceğinde yeri kalmadı

Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "24 Ekim'de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in CHP'nin geleceğinde yeri...

Abdulkadir Selvi CHP'nin kurultay sürecini yorumladı ve Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in durumunu ele aldı.'Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu'Hürriyet yazarı Selvi bugünkü yazısında "Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu" ifadelerine yerdi.'Kaybedenler Kulübü'nün iki üyesi'Selvi, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in siyasi durumuna ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

