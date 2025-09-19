Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/abdulkadir-selvi-mutlak-butlan-karari-ciksa-dahi-kilicdaroglu-ve-gursel-tekinin-chp-geleceginde-1099492162.html
Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP geleceğinde yeri kalmadı
Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP geleceğinde yeri kalmadı
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri... 19.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-19T09:36+0300
2025-09-19T09:36+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
gürsel tekin
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084289382_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1ab3af98ea6f8c741cac9427468a4dd.jpg
Abdulkadir Selvi CHP'nin kurultay sürecini yorumladı ve Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in durumunu ele aldı.'Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu'Hürriyet yazarı Selvi bugünkü yazısında "Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu" ifadelerine yerdi.'Kaybedenler Kulübü'nün iki üyesi'Selvi, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in siyasi durumuna ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/gursel-tekin-kilicdaroglunu-linc-eden-ekibin-hicbirisi-chpli-degil-1099419200.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084289382_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_200046f7c8a447f4f093ced5f67864f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selvi, kılıçdaroğlu, gürsel tekin
abdulkadir selvi, kılıçdaroğlu, gürsel tekin

Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP geleceğinde yeri kalmadı

09:36 19.09.2025
© İHA / MEHMET BASMACI-AW214767Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
© İHA / MEHMET BASMACI-AW214767
Abone ol
Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında "24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.
Abdulkadir Selvi CHP'nin kurultay sürecini yorumladı ve Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin'in durumunu ele aldı.

'Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu'

Hürriyet yazarı Selvi bugünkü yazısında "Şimdi gözler 24 Ekim’de mahkemeden çıkacak karara çevrildi. Ancak Özgür Özel, 21 Eylül’de olağanüstü kurultay kartını masaya sürerek siyasi olarak doğru bir hamle daha yaptı. Lider ileriyi gören demektir. Eğer Özgür Özel doğru hamleler yapmasaydı, CHP darma dağınık olurdu" ifadelerine yerdi.

'Kaybedenler Kulübü'nün iki üyesi'

Selvi, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in siyasi durumuna ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
Pazar günü yapılacak olan kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu gidecek mi? Giderse salonda nasıl karşılanacak? Bana gelen bilgiler Kılıçdaroğlu’nun kurultaya katılmayacağı yönünde. Ama 24 Ekim’de mahkemeden mutlak butlan kararı çıksa dahi Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’in CHP’nin geleceğinde yeri kalmadı. Kaybedenler kulübünün iki üyesi olarak CHP’nin tozlu arşivinde yerlerini aldılar.
Gürsel Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
POLİTİKA
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'nu linç eden ekibin hiçbirisi CHP'li değil
16 Eylül, 20:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала