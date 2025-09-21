https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/celikten-ingiltere-kanada-ve-avustralyanin-filistin-devletini-tanimasina-dair-aciklama-anlamli-ve-1099554123.html
Çelik'ten İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasına dair açıklama: 'Anlamlı ve güçlü bir cevap'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır" ifadelerini kullandı.Çelik, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
20:04 21.09.2025 (güncellendi: 20:11 21.09.2025)
AK Parti Sözcüsü Çelik İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede bunun soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevap olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır" ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.
Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır."