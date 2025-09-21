https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/celikten-ingiltere-kanada-ve-avustralyanin-filistin-devletini-tanimasina-dair-aciklama-anlamli-ve-1099554123.html

Çelik'ten İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasına dair açıklama: 'Anlamlı ve güçlü bir cevap'

AK Parti Sözcüsü Çelik İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin devletini tanımasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede bunun soykırım şebekesine verilmiş... 21.09.2025, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır" ifadelerini kullandı.Çelik, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

