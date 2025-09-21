https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/adanada-fabrika-yangini-duman-gokyuzunu-kapladi-sehrin-bircok-yerinden-gorunuyor-1099545041.html
Adana'da fabrika yangını: Duman gökyüzünü kapladı, şehrin birçok yerinden görünüyor
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Göğe yükselen dumanlar kentin birçok bölgesinden... 21.09.2025
Adana'da fabrika yangını: Duman gökyüzünü kapladı, şehrin birçok yerinden görünüyor
13:30 21.09.2025 (güncellendi: 13:31 21.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Göğe yükselen dumanlar kentin birçok bölgesinden görülüyor.
Adana Seyhan'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Atık malzemeler kısa sürede alevleri yaydı, kara dumanlar kentin çoğu bölgesinden görülür vaziyette. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor.
Küçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kentin üzerinde kara duman
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.
Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı fabrika çevresinde hazır bekletiliyor.
'Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz'
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, yangının atık malzemelerden oluşan geniş alanda başladığını söyledi.
Bölgede rüzgarın etkili olduğunu dile getiren Kandemir, "Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çevre güvenliğiyle ilgili çalışmalarını yaptı. Güneyde konutlar bölgesinde ekiplerimiz konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru olan bölümde mısır tarlaları var. Ekiplerimiz o bölgeyi de koruma altına almaya çalışıyor." diye konuştu.
Kandemir, yangına 40 araçla müdahale ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Saat 13.00-14.00 arası rüzgar hızı biraz daha artacak. O zamana kadar yangını kontrol altına alırsak büyümeden önleriz diye düşünüyorum. Fabrikanın yanındaki seralara çok küçük bir sirayet oldu, onun da önüne geçtik. Ekiplerimiz o bölgede konuşlanmış durumda."