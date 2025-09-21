https://anlatilaninotesi.com.tr/20250921/adanada-fabrika-yangini-duman-gokyuzunu-kapladi-sehrin-bircok-yerinden-gorunuyor-1099545041.html

Adana'da fabrika yangını: Duman gökyüzünü kapladı, şehrin birçok yerinden görünüyor

Adana'da fabrika yangını: Duman gökyüzünü kapladı, şehrin birçok yerinden görünüyor

Sputnik Türkiye

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Göğe yükselen dumanlar kentin birçok bölgesinden... 21.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-21T13:30+0300

2025-09-21T13:30+0300

2025-09-21T13:31+0300

türki̇ye

adana

fabrika

seyhan

duman

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546314_168:0:1199:580_1920x0_80_0_0_c2222f808b6b47ba7741c55367bed29a.png

Adana Seyhan'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Atık malzemeler kısa sürede alevleri yaydı, kara dumanlar kentin çoğu bölgesinden görülür vaziyette. İtfaiyenin müdahalesi ise sürüyor.Adana'da yangınKüçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Kentin üzerinde kara dumanYangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı fabrika çevresinde hazır bekletiliyor.'Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz'Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere, yangının atık malzemelerden oluşan geniş alanda başladığını söyledi.Bölgede rüzgarın etkili olduğunu dile getiren Kandemir, "Yangının fabrikanın önüne sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz çevre güvenliğiyle ilgili çalışmalarını yaptı. Güneyde konutlar bölgesinde ekiplerimiz konuşlandı. Kuzeyden güneye doğru olan bölümde mısır tarlaları var. Ekiplerimiz o bölgeyi de koruma altına almaya çalışıyor." diye konuştu.Kandemir, yangına 40 araçla müdahale ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/antalya-aksuda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1099519513.html

türki̇ye

adana

seyhan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana'da neresi yanıyor?, adana yangın, adana