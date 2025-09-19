Antalya Aksu’da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/antalya-aksuda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1099519513.html

Antalya’nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Antalya Aksu’da Kumköy Mahallesi bölgesinde orman yangını çıktı.Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.

