21 Eylül Dünya Alzheimer Günü: 'Türkiye'de 2050’de Alzheimer hasta sayısı 2 katından fazla artacak'

Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak anılıyor. Alzheimer, halk arasında bunama olarak bilinen, demansın en sık görülen tipi ve geri dönüşü olmayan nörolojik bir hastalık. Erken teşhis açısından büyük önem taşıyan bu günde amaç, toplumda farkındalık yaratmak.Alzheimer hastalığı, hafızayı, düşünme yetilerini ve davranışları olumsuz etkileyen ilerleyici bir rahatsızlık. Beyin hücrelerinin zamanla azalması sonucu beyin küçülüyor, bu da unutkanlık, karar verme güçlüğü, kişilik değişiklikleri ve günlük yaşamı etkileyen bilişsel kayıplara yol açıyor.Alzheimer belirtileriAlzheimer evreleriAlzheimer hastalığı, hafif unutkanlıkla başlayan ve ileri evrede tamamen bağımlılığa yol açan bir süreç. Orta evrede iletişim zorlukları, tuvalet problemleri ve en yakın kişileri dahi unutma görülüyor.Alzheimer nedenleriKesin nedeni bilinmeyen Alzheimer’ın gelişiminde genetik yatkınlık, yaşlılık, kafa travmaları, düzensiz beslenme, diyabet ve uyku bozuklukları rol oynuyor.Alzheimer tedavisiHastalığın kesin bir tedavisi yok. Ancak erken teşhis, tedavinin en etkili adımı. İlaçlar ve çeşitli yöntemlerle semptomlar yavaşlatılabiliyor.Alzheimer’dan korunma yollarıTürkiye’de Alzheimer hasta sayısı artıyorBugün Türkiye’de yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Ancak toplumun hızla yaşlanmasıyla birlikte bu sayının 2050 yılına kadar 2–2,5 katına çıkacağı öngörülüyor.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç “65 yaş üstü nüfus oranı bugün yüzde 10 civarında. 2050’de bu oran yüzde 23’e yükselecek, yani her dört kişiden biri yaşlı olacak. Dolayısıyla Alzheimer hastalığı toplumun en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelecek.” dedi.

