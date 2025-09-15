https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/bilim-teknoloji-devlerinin-yeni-hedefi-yaslanmayi-hacklemek-yeni-beyin-hapi-deneyi-bu-yil-yapilacak-1099377517.html
Teknoloji devlerinin yeni hedefi: Yaşlanmayı ‘hack’lemek, yeni beyin hapı deneyi bu yıl yapılacak
Teknoloji devlerinin yeni hedefi: Yaşlanmayı ‘hack’lemek, yeni beyin hapı deneyi bu yıl yapılacak
Sputnik Türkiye
Beyinde 'biriken pislikleri' temizleyip yaşlanmayı tersine çevirmeyi hedefleyen hapın ilk insan deneyi 2025 sonuna kadar yapılacak. İşte detaylar...
2025-09-15T15:40+0300
2025-09-15T15:40+0300
2025-09-15T15:40+0300
yaşam
yaşlanma
uzun yaşam
haberler
sam altman
jeff bezos
peter thiel
new york
dünya
business insider
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099377184_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8e29cacc4774355e55f4db0ff99eecd1.jpg
Teknoloji zenginleri çeşitli vitamin ve mineraller alıyor, spor rutinlerini artırıyor ve uzun ömürle ilgili araştırmalara milyonlar yatırıyor.New York merkezli Business Insider’ın aktardığına göre teknoloji dünyasının Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman gibi isimleri başta olmak üzere yaşlanmayı hücresel seviyede geri çevirmeyi hedefleyen çalışmalar yapan şirketlere yatırımlar gerçekleştiriyor. Sergey Brin ve Sean Parken gibi diğer iş insanları ise yatırımlarını kanserden Parkinson hastalığına, yaş bağlantılı hastalıkları önleme ve tedavi etmeye yönelik araştırmalara yoğunlaştırdı.'Amaç Alzheimer’ı tersine çevirmek'Sam Altman’dan aldığı 180 milyon dolarlık yatırımla kurulan Retro’nun başındaki Betts-LaCroix, 2025’in sonuna kadar, deneysel bir hap olan RTR242’nin ilk kez insan bir deneğe verilmiş olacağını söyledi.Bu hap, otofajiyi yeniden canlandırarak Alzheimer’ı tersine çevirmeye yardımcı olmak için tasarlandı. Vücudumuzda hücresel geri dönüşüm süreci olan otofaji (oruçla da tetiklenen aynı mekanizma) yaşlılıkta sıklıkla bozuluyor ve geniş kapsamlı yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğu düşünülüyor.‘Beyindeki ‘pislikler’ için hapBetts-LaCroix ‘zamanla hücrelerin içinde biriken eski, yanlış katlanmış, mutasyona uğramış, bozulmuş, sindirilemeyen proteinler olduğunu’ belirterek "Bu yüzden, normal hücresel geri dönüşüm sistemi bozuluyor" diyor ve ekliyor:Deneysel hafıza hapı, Alzheimer ve Parkinson ile bağlantılı ‘hücresel pislikleri’ temizleyerek işliyor. Eğer hap işe yararsa, vücuttaki durmuş otofaji süreçlerini yeniden başlatarak özellikle beyin hücrelerindeki hasarı temizleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/bilim-insanlari-hayvan-interneti-calismalarini-surduruyor-papaganlar-yakin-arkadaslar-edinmeye-1099344839.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099377184_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3efda42472e5e464a385946b672a5421.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beyin, hap, yaşlanma, tersine çevirme, teknoloji devleri, sam altman, retro, beyin hapı, hafıza hapı
beyin, hap, yaşlanma, tersine çevirme, teknoloji devleri, sam altman, retro, beyin hapı, hafıza hapı
Teknoloji devlerinin yeni hedefi: Yaşlanmayı ‘hack’lemek, yeni beyin hapı deneyi bu yıl yapılacak
Teknoloji alanında çalışan iş insanları yatırımlarını 'uzun yaşam' ve 'yaşlanmayı geri çevirecek' tedavilere yatırıyor. Beyinde birikenleri temizleyip yaşlanmayı geriletmeyi hedefleyen hapın ilk insan deneyi 2025 sonuna kadar yapılacak.
Teknoloji zenginleri çeşitli vitamin ve mineraller alıyor, spor rutinlerini artırıyor ve uzun ömürle ilgili araştırmalara milyonlar yatırıyor.
New York merkezli Business Insider’ın aktardığına göre teknoloji dünyasının Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman gibi isimleri başta olmak üzere yaşlanmayı hücresel seviyede geri çevirmeyi hedefleyen çalışmalar yapan şirketlere yatırımlar gerçekleştiriyor. Sergey Brin ve Sean Parken gibi diğer iş insanları ise yatırımlarını kanserden Parkinson hastalığına, yaş bağlantılı hastalıkları önleme ve tedavi etmeye yönelik araştırmalara yoğunlaştırdı.
'Amaç Alzheimer’ı tersine çevirmek'
Sam Altman’dan aldığı 180 milyon dolarlık yatırımla kurulan Retro’nun başındaki Betts-LaCroix, 2025’in sonuna kadar, deneysel bir hap olan RTR242’nin ilk kez insan bir deneğe verilmiş olacağını söyledi.
Bu hap, otofajiyi yeniden canlandırarak Alzheimer’ı tersine çevirmeye yardımcı olmak için tasarlandı. Vücudumuzda hücresel geri dönüşüm süreci olan otofaji (oruçla da tetiklenen aynı mekanizma) yaşlılıkta sıklıkla bozuluyor ve geniş kapsamlı yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğu düşünülüyor.
‘Beyindeki ‘pislikler’ için hap
Betts-LaCroix ‘zamanla hücrelerin içinde biriken eski, yanlış katlanmış, mutasyona uğramış, bozulmuş, sindirilemeyen proteinler olduğunu’ belirterek "Bu yüzden, normal hücresel geri dönüşüm sistemi bozuluyor" diyor ve ekliyor:
Deneysel hafıza hapı, Alzheimer ve Parkinson ile bağlantılı ‘hücresel pislikleri’ temizleyerek işliyor. Eğer hap işe yararsa, vücuttaki durmuş otofaji süreçlerini yeniden başlatarak özellikle beyin hücrelerindeki hasarı temizleyecek.