Zaharova: Yuşçenko’nun tüm kararlarının arkasında ABD Dışişleri’nde çalışan eşi var
Zaharova: Yuşçenko’nun tüm kararlarının arkasında ABD Dışişleri’nde çalışan eşi var
20.09.2025
2025-09-20T23:55+0300
2025-09-20T23:53+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
viktor yuşenko
ukrayna
abd
abd dışişleri bakanlığı
almanya
üçüncü reich

ukrayna
abd
almanya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, viktor yuşenko, ukrayna, abd, abd dışişleri bakanlığı, almanya, üçüncü reich
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, viktor yuşenko, ukrayna, abd, abd dışişleri bakanlığı, almanya, üçüncü reich

Zaharova: Yuşçenko’nun tüm kararlarının arkasında ABD Dışişleri’nde çalışan eşi var

23:55 20.09.2025
© Sputnik / Sergey BobılevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Sergey Bobılev
© Sputnik / Sergey Bobılev
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Ukrayna Devlet Başkanı Yuşçenko’nun tüm kararlarını, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan eşi Ketrin Kler Çumaçenko’nun etkisiyle aldığını belirtti.
Zaharova, ‘Komsomolskaya Pravda’ gazetesine yaptığı açıklamada, eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko’nun tüm kararlarının ardında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan eşi Ketrin Kler Çumaçenko’nun olduğunu söyledi.
Zaharova, “Yuşçenko’nun hayatındaki tüm kararların arkasında, aynı zamanda onun eşi olan ABD Dışişleri çalışanı Ketrin Kler Çumaçenko var” dedi.
Zaharova’ya göre, Çumaçenko’nun ailesi, Üçüncü Reich döneminde zorla çalıştırılmak üzere Almanya’ya götürülen ‘ostarbeiter’lerden (Doğulu işçileri) oluşuyor. Daha sonra ABD’ye göç eden aile, orada Ukrayna milliyetçilerinin saflarına katılıyor.
Zaharova, "Ukraynalılar, barışçıl ve çalışkan bir millet olarak Batı’nın işine yaramıyor. Batı’nın istediği ya ‘ostarbeiter’ler ya da cesetler. Onlar da bu konsepti hayata geçiriyor" diye ekledi.
Daha önce, eski Ukrayna lideri Viktor Yuşçenko, cephedeki başarısızlıklar nedeniyle derin ekonomik ve demografik krizde olan Ukrayna’nın "Avrupa’nın zırhı" olması gerektiğini söylemiş ve 1991 sınırlarında durmayarak "Moskova’ya yürüme" çağrısında bulunmuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
POLİTİKA
Zaharova: Rusya, Litvanya Savunma Bakanı'nın kendi uzmanlık alanı olan psikolojiyle uğraşmasını temenni ediyor
15:22
