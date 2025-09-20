Türkiye
Zaharova: Rusya, Litvanya Savunma Bakanı'nın kendi uzmanlık alanı olan psikolojiyle uğraşmasını temenni ediyor
Zaharova: Rusya, Litvanya Savunma Bakanı'nın kendi uzmanlık alanı olan psikolojiyle uğraşmasını temenni ediyor
20.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin, hukuk psikolojisi alanındaki yüksek lisans derecesine atıfta bulunarak kendi uzmanlık alanında çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Sakaliene X platformunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların sözde Estonya hava sahasına girmesini değerlendirirken, 'Doğu Kalkanı' inisiyatifinin artık gecikmiş bir adım olduğunu ifade etmişti.
15:22 20.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Sakaliene’nin NATO’nun Rus savaş uçaklarını imha edebileceğine dair açıklamalarına tepki göstererek Sakaliene’nin psikoloji alanındaki akademik uzmanlığını sahada değerlendirmesini temenni etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin, hukuk psikolojisi alanındaki yüksek lisans derecesine atıfta bulunarak kendi uzmanlık alanında çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Psikoloji uzmanı, kendi fobileri konusunda yeterliliğini ortaya koydu. Bu ‘psikoloji yüksek lisansına’ kendi alanında kendini gerçekleştirmesini diliyoruz.

Daha önce Sakaliene X platformunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların sözde Estonya hava sahasına girmesini değerlendirirken, 'Doğu Kalkanı' inisiyatifinin artık gecikmiş bir adım olduğunu ifade etmişti.
