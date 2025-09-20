https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/zaharova-rusya-litvanya-savunma-bakaninin-kendi-uzmanlik-alani-olan-psikolojiyle-ugrasmasini-1099528487.html
Zaharova: Rusya, Litvanya Savunma Bakanı'nın kendi uzmanlık alanı olan psikolojiyle uğraşmasını temenni ediyor
Zaharova: Rusya, Litvanya Savunma Bakanı'nın kendi uzmanlık alanı olan psikolojiyle uğraşmasını temenni ediyor
20.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene'nin, hukuk psikolojisi alanındaki yüksek lisans derecesine atıfta bulunarak kendi uzmanlık alanında çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Sakaliene X platformunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların sözde Estonya hava sahasına girmesini değerlendirirken, 'Doğu Kalkanı' inisiyatifinin artık gecikmiş bir adım olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin, hukuk psikolojisi alanındaki yüksek lisans derecesine atıfta bulunarak kendi uzmanlık alanında çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Psikoloji uzmanı, kendi fobileri konusunda yeterliliğini ortaya koydu. Bu ‘psikoloji yüksek lisansına’ kendi alanında kendini gerçekleştirmesini diliyoruz.
Daha önce Sakaliene X platformunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların sözde Estonya hava sahasına girmesini değerlendirirken, 'Doğu Kalkanı' inisiyatifinin artık gecikmiş bir adım olduğunu ifade etmişti.