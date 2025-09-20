https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/zaharova-rusya-litvanya-savunma-bakaninin-kendi-uzmanlik-alani-olan-psikolojiyle-ugrasmasini-1099528487.html

Zaharova: Rusya, Litvanya Savunma Bakanı'nın kendi uzmanlık alanı olan psikolojiyle uğraşmasını temenni ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Sakaliene'nin NATO'nun Rus savaş uçaklarını imha edebileceğine dair açıklamalarına tepki...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene’nin, hukuk psikolojisi alanındaki yüksek lisans derecesine atıfta bulunarak kendi uzmanlık alanında çalışmasını temenni ettiklerini belirtti.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Sakaliene X platformunda, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait uçakların sözde Estonya hava sahasına girmesini değerlendirirken, 'Doğu Kalkanı' inisiyatifinin artık gecikmiş bir adım olduğunu ifade etmişti.

