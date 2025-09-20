Türkiye
Putin’den Güney Osetya liderine ‘Cumhuriyet Günü’ kutlaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Osetya Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev'i Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya'nın Güney Osetya'ya ulusal güvenliğin sağlanması ve acil sosyoekonomik kalkınma sorunlarının ele alınması konusunda kapsamlı yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan telgrafta, “Saygıdeğer Alan Eduardoviç, Cumhuriyet Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi lütfen kabul ediniz. Rusya'nın Güney Osetya'ya ulusal güvenliğin sağlanması, ayrıca acil sosyoekonomik kalkınma sorunlarının ele alınması konusunda mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğini teyit etmek isterim” ifadelerine yer verildi.İki ülke arasındaki iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin verimli bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getiren Putin, “Sizlere sağlık ve devlet işlerinde başarılar, tüm vatandaşlarınıza ise barış ve refah dileklerimi iletirim” ifadelerini kullandı.
Putin’den Güney Osetya liderine ‘Cumhuriyet Günü’ kutlaması

15:13 20.09.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
DÜNYA
Putin: Rusya, silahlı kuvvetlerini geliştirmeye ve modernleştirmeye devam edecek
Dün, 19:14
