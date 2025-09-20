https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/putinden-guney-osetya-liderine-cumhuriyet-gunu-kutlamasi-1099528377.html
Putin’den Güney Osetya liderine ‘Cumhuriyet Günü’ kutlaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, Güney Osetya lideri Gagloyev’e Cumhuriyet Günü dolayısıyla gönderdiği kutlama mesajında Moskova’nın Güney Osetya'nın güvenliğinin... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Osetya Cumhurbaşkanı Alan Gagloyev'i Cumhuriyet Günü dolayısıyla tebrik ederek, Rusya'nın Güney Osetya'ya ulusal güvenliğin sağlanması ve acil sosyoekonomik kalkınma sorunlarının ele alınması konusunda kapsamlı yardım sağlamaya devam edeceğini belirtti.Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan telgrafta, “Saygıdeğer Alan Eduardoviç, Cumhuriyet Günü vesilesiyle en içten tebriklerimi lütfen kabul ediniz. Rusya'nın Güney Osetya'ya ulusal güvenliğin sağlanması, ayrıca acil sosyoekonomik kalkınma sorunlarının ele alınması konusunda mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğini teyit etmek isterim” ifadelerine yer verildi.İki ülke arasındaki iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin verimli bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getiren Putin, “Sizlere sağlık ve devlet işlerinde başarılar, tüm vatandaşlarınıza ise barış ve refah dileklerimi iletirim” ifadelerini kullandı.
