https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/yildiz-tilbe-hayranlarini-korkuttu-aldigi-hediye-yuzunden-sahnede-fenalasti-1099525553.html
Yıldız Tilbe hayranlarını korkuttu: Aldığı hediye yüzünden sahnede fenalaştı
Yıldız Tilbe hayranlarını korkuttu: Aldığı hediye yüzünden sahnede fenalaştı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konseri sırasında bir hayranının hediye ettiği parfümü sıkınca sahnede fenalaştı. Ünlü isim, konserine ara vermek zorunda kaldı. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T12:30+0300
2025-09-20T12:30+0300
2025-09-20T12:30+0300
yaşam
yıldız tilbe
alerji
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093371764_0:664:1607:1568_1920x0_80_0_0_53a64da6fab30d309e2881d0d3009fd2.jpg
İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, bir hayranın hediye ettiği parfümü üzerine sıkınca bir anda fenalaştı. Konsere ara vermek zorunda kalan Tilbe'nin parfümün içerisinde bulunan maddelere alerjisi olduğu ortaya çıktı. Sahnede fenalaştıİstanbul’da konser veren şarkıcı Yıldız Tilbe, konser anında talihsiz anlar yaşadı. Sözcü'nün haberine göre, kendisine hediye edilen ancak daha önce hiç denemediği parfümü üzerine bolca sıkan Tilbe, kısa süre içerisinde kokudan fenalaştı. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı, konserine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sahne kıyafetini değiştirdikten sonra bir süre hava alıp konserine devam etti.'Parfüm sıktım bayılıyordum'Parfümün içerisinde bulunan maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe. "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/doktor-uyardi-su-sisenizi-yikamiyorsaniz-tuvalet-kapagindan-40-bin-kat-daha-kirli-bir-sey-1098040307.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093371764_0:514:1607:1719_1920x0_80_0_0_9b8e53378225464dd0a1d2dda73ba49c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yıldız tilbe, alerji, konser
yıldız tilbe, alerji, konser
Yıldız Tilbe hayranlarını korkuttu: Aldığı hediye yüzünden sahnede fenalaştı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, konseri sırasında bir hayranının hediye ettiği parfümü sıkınca sahnede fenalaştı. Ünlü isim, konserine ara vermek zorunda kaldı.
İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, bir hayranın hediye ettiği parfümü üzerine sıkınca bir anda fenalaştı. Konsere ara vermek zorunda kalan Tilbe'nin parfümün içerisinde bulunan maddelere alerjisi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul’da konser veren şarkıcı Yıldız Tilbe, konser anında talihsiz anlar yaşadı. Sözcü'nün haberine göre, kendisine hediye edilen ancak daha önce hiç denemediği parfümü üzerine bolca sıkan Tilbe, kısa süre içerisinde kokudan fenalaştı. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı, konserine bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sahne kıyafetini değiştirdikten sonra bir süre hava alıp konserine devam etti.
'Parfüm sıktım bayılıyordum'
Parfümün içerisinde bulunan maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe. "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.