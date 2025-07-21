https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/doktor-uyardi-su-sisenizi-yikamiyorsaniz-tuvalet-kapagindan-40-bin-kat-daha-kirli-bir-sey-1098040307.html

Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz

Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz

Sputnik Türkiye

Günlerce yıkanmayan su şişeleri klozet kapağından 40 bin kat fazla bakteri taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, bu bakteriler mide bulantısından zatürreye kadar... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T15:25+0300

2025-07-21T15:25+0300

2025-07-21T15:25+0300

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Sosyal medyada milyonlarca kişi yeniden kullanılabilir su şişesini aylarca yıkamadığını itiraf ederken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor.Leicester Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Primrose Freestone, 24 saatlik kullanım sonrası şişelerde mililitre başına 1-2 milyon bakteri üreyebileceğini ifade ediyor.Tuvalet kapağından daha kirliWater Filter Guru tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ortalama bir su şişesinde 20,8 milyon bakteri kolonisi (CFU) tespit edildi.Bu oran:Bakteriler neler yapabilir?Dr. Suhail Hussain, yıkanmamış su şişelerinde Streptococcus, Staphylococcus ve E. coli gibi bakterilerin oluşabileceğini söylüyor. Bu bakteriler:Su şişesi temizliği nasıl olmalı?The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, şişelerin haftada en az birkaç kez sıcak sabunlu su ile yıkanması gerektiğini belirtiyor.Ayrıca: Z kuşağı en kötü temizleyenler arasında2022 yılında yapılan bir ankette Z kuşağının su şişelerini temizleme konusunda en geride kaldığı ortaya çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 16’sı, şişelerini ayda birkaç kez yıkadığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/hazir-kahve-icenler-dikkat-doktorlar-acil-uyari-yayinladi-korluk-yapiyor-1097788911.html

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Sputnik Türkiye

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