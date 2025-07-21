Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/doktor-uyardi-su-sisenizi-yikamiyorsaniz-tuvalet-kapagindan-40-bin-kat-daha-kirli-bir-sey-1098040307.html
Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz
Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz
Sputnik Türkiye
Günlerce yıkanmayan su şişeleri klozet kapağından 40 bin kat fazla bakteri taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, bu bakteriler mide bulantısından zatürreye kadar... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T15:25+0300
2025-07-21T15:25+0300
leicester üniversitesi
sağlik
su
şişe
şişe
pet şişe
su şişesi
plastik su şişesi
bakteri
bakteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103702/21/1037022138_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_e68724128bcb7821111babcb4a174db6.jpg
Sosyal medyada milyonlarca kişi yeniden kullanılabilir su şişesini aylarca yıkamadığını itiraf ederken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor.Leicester Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Primrose Freestone, 24 saatlik kullanım sonrası şişelerde mililitre başına 1-2 milyon bakteri üreyebileceğini ifade ediyor.Tuvalet kapağından daha kirliWater Filter Guru tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ortalama bir su şişesinde 20,8 milyon bakteri kolonisi (CFU) tespit edildi.Bu oran:Bakteriler neler yapabilir?Dr. Suhail Hussain, yıkanmamış su şişelerinde Streptococcus, Staphylococcus ve E. coli gibi bakterilerin oluşabileceğini söylüyor. Bu bakteriler:Su şişesi temizliği nasıl olmalı?The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, şişelerin haftada en az birkaç kez sıcak sabunlu su ile yıkanması gerektiğini belirtiyor.Ayrıca: Z kuşağı en kötü temizleyenler arasında2022 yılında yapılan bir ankette Z kuşağının su şişelerini temizleme konusunda en geride kaldığı ortaya çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 16’sı, şişelerini ayda birkaç kez yıkadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/hazir-kahve-icenler-dikkat-doktorlar-acil-uyari-yayinladi-korluk-yapiyor-1097788911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103702/21/1037022138_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ac347392344d3940f77721aebcec4897.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
leicester üniversitesi, su, şişe, şişe, pet şişe, su şişesi, plastik su şişesi, bakteri, bakteri, hastalık
leicester üniversitesi, su, şişe, şişe, pet şişe, su şişesi, plastik su şişesi, bakteri, bakteri, hastalık

Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz

15:25 21.07.2025
© FlickrPlastik su şişesi
Plastik su şişesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
© Flickr
Abone ol
Günlerce yıkanmayan su şişeleri klozet kapağından 40 bin kat fazla bakteri taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, bu bakteriler mide bulantısından zatürreye kadar birçok ciddi hastalığa neden olabilir.
Sosyal medyada milyonlarca kişi yeniden kullanılabilir su şişesini aylarca yıkamadığını itiraf ederken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor.
Leicester Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Primrose Freestone, 24 saatlik kullanım sonrası şişelerde mililitre başına 1-2 milyon bakteri üreyebileceğini ifade ediyor.

Tuvalet kapağından daha kirli

Water Filter Guru tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ortalama bir su şişesinde 20,8 milyon bakteri kolonisi (CFU) tespit edildi.
Bu oran:
Tuvalet kapağından 40 bin kat,
Bilgisayar faresinden 5 kat,
Evcil hayvan kasesinden 14 kat fazla!

Bakteriler neler yapabilir?

Dr. Suhail Hussain, yıkanmamış su şişelerinde Streptococcus, Staphylococcus ve E. coli gibi bakterilerin oluşabileceğini söylüyor. Bu bakteriler:
Mide bulantısı
Kusma
İshal
Ürogenital enfeksiyonlar
Zatürre gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
Ayrıca şişede küf birikirse, bu da alerji semptomlarını tetikleyebiliyor: burun akıntısı, hapşırma, göz kızarıklığı gibi.

Su şişesi temizliği nasıl olmalı?

The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, şişelerin haftada en az birkaç kez sıcak sabunlu su ile yıkanması gerektiğini belirtiyor.
Ayrıca:
Kapak ve vidalı bölgelere özel fırçayla müdahale edilmeli.
Şişeler uzun süre güneşe maruz bırakılmamalı.
Protein tozu, şekerli içecek, enerji içeceği gibi sıvılarla doldurulmamalı.

Z kuşağı en kötü temizleyenler arasında

2022 yılında yapılan bir ankette Z kuşağının su şişelerini temizleme konusunda en geride kaldığı ortaya çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 16’sı, şişelerini ayda birkaç kez yıkadığını söyledi.
kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
SAĞLIK
Hazır kahve içenler dikkat, doktorlar acil uyarı yayınladı: 'Körlük yapıyor'
10 Temmuz, 16:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала