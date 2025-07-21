https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/doktor-uyardi-su-sisenizi-yikamiyorsaniz-tuvalet-kapagindan-40-bin-kat-daha-kirli-bir-sey-1098040307.html
Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz
Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz
Sputnik Türkiye
Günlerce yıkanmayan su şişeleri klozet kapağından 40 bin kat fazla bakteri taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, bu bakteriler mide bulantısından zatürreye kadar... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T15:25+0300
2025-07-21T15:25+0300
2025-07-21T15:25+0300
leicester üniversitesi
sağlik
su
şişe
şişe
pet şişe
su şişesi
plastik su şişesi
bakteri
bakteri
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Sosyal medyada milyonlarca kişi yeniden kullanılabilir su şişesini aylarca yıkamadığını itiraf ederken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor.Leicester Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Primrose Freestone, 24 saatlik kullanım sonrası şişelerde mililitre başına 1-2 milyon bakteri üreyebileceğini ifade ediyor.Tuvalet kapağından daha kirliWater Filter Guru tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ortalama bir su şişesinde 20,8 milyon bakteri kolonisi (CFU) tespit edildi.Bu oran:Bakteriler neler yapabilir?Dr. Suhail Hussain, yıkanmamış su şişelerinde Streptococcus, Staphylococcus ve E. coli gibi bakterilerin oluşabileceğini söylüyor. Bu bakteriler:Su şişesi temizliği nasıl olmalı?The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, şişelerin haftada en az birkaç kez sıcak sabunlu su ile yıkanması gerektiğini belirtiyor.Ayrıca: Z kuşağı en kötü temizleyenler arasında2022 yılında yapılan bir ankette Z kuşağının su şişelerini temizleme konusunda en geride kaldığı ortaya çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 16’sı, şişelerini ayda birkaç kez yıkadığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/hazir-kahve-icenler-dikkat-doktorlar-acil-uyari-yayinladi-korluk-yapiyor-1097788911.html
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leicester üniversitesi, su, şişe, şişe, pet şişe, su şişesi, plastik su şişesi, bakteri, bakteri, hastalık
leicester üniversitesi, su, şişe, şişe, pet şişe, su şişesi, plastik su şişesi, bakteri, bakteri, hastalık
Doktor uyardı: Su şişenizi yıkamıyorsanız tuvalet kapağından 40 bin kat daha kirli bir şey içiyorsunuz
Günlerce yıkanmayan su şişeleri klozet kapağından 40 bin kat fazla bakteri taşıyabiliyor. Uzmanlara göre, bu bakteriler mide bulantısından zatürreye kadar birçok ciddi hastalığa neden olabilir.
Sosyal medyada milyonlarca kişi yeniden kullanılabilir su şişesini aylarca yıkamadığını itiraf ederken, uzmanlar bu alışkanlığın sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini söylüyor.
Leicester Üniversitesi’nden Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Primrose Freestone, 24 saatlik kullanım sonrası şişelerde mililitre başına 1-2 milyon bakteri üreyebileceğini ifade ediyor.
Tuvalet kapağından daha kirli
Water Filter Guru tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ortalama bir su şişesinde 20,8 milyon bakteri kolonisi (CFU) tespit edildi.
Bu oran:
Tuvalet kapağından 40 bin kat
,
Bilgisayar faresinden 5 kat
,
Evcil hayvan kasesinden 14 kat
fazla!
Bakteriler neler yapabilir?
Dr. Suhail Hussain, yıkanmamış su şişelerinde Streptococcus, Staphylococcus ve E. coli gibi bakterilerin oluşabileceğini söylüyor. Bu bakteriler:
Zatürre
gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.
Ayrıca şişede küf birikirse
, bu da alerji semptomlarını
tetikleyebiliyor: burun akıntısı, hapşırma, göz kızarıklığı gibi.
Su şişesi temizliği nasıl olmalı?
The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, şişelerin haftada en az birkaç kez sıcak sabunlu su ile yıkanması gerektiğini belirtiyor.
Ayrıca:
Kapak ve vidalı bölgelere
özel fırçayla müdahale edilmeli.
Şişeler uzun süre güneşe maruz bırakılmamalı.
Protein tozu, şekerli içecek, enerji içeceği gibi sıvılarla doldurulmamalı.
Z kuşağı en kötü temizleyenler arasında
2022 yılında yapılan bir ankette Z kuşağının su şişelerini temizleme konusunda en geride kaldığı ortaya çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 16’sı, şişelerini ayda birkaç kez yıkadığını söyledi.