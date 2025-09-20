https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/uluslararasi-sarki-yarismasi-intervisionun-finali-moskovada-yapiliyor-yarismaya-23-ulkeden-1099533147.html

Uluslararası şarkı yarışması Intervision'ın finali Moskova'da yapılıyor: Yarışmaya 23 ülkeden sanatçılar katıldı

Uluslararası şarkı yarışması Intervision'ın finali Moskova'da yapılıyor: Yarışmaya 23 ülkeden sanatçılar katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Intervision finali sebebiyle yarışmanın tüm katılımcıları, final öncesinde Moskova’daki Live Arena’da düzenlenen... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T20:14+0300

2025-09-20T20:14+0300

2025-09-20T21:54+0300

dünya

moskova

rusya

belarus

intervision

intervision 2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099533657_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_d19acfbc2e1d5501bd5500845f42ed40.jpg

Rusya adına yarışmaya katılan Yaroslav Dronov (sahne adıyla Shaman), Intervision müzik yarışmasının dünya standartlarında gerçekleşeceğini belirterek, ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi umduğunu söyledi.Shaman açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılında Moskova'da uluslararası müzik yarışması Intervision'ın düzenlenmesiyle ilgili bir kararname imzalamıştı. Yarışmanın 20 Eylül’de Moskova’daki Live Arena’da yapılması kararlaştırılmıştı.Yarışmaya 23 ülkeden sanatçılar katılıyorUluslararası müzik yarışması Intervision'a 23 ülkeden sanatçılar katıldı.Yarışmaya şu ülkeler katıldı:Gecenin açılışını Kübalı şarkıcı Zulema Iglesias Salazar yaptı. Kapanışı ise Hindistan temsilcisi Rauhan Malik gerçekleştirecek. Çin’i Wang Xi, Belarus’u Nastya Kravçenko, Kazakistan’ı Yernar Sadirbayev, Sırbistan’ı Slobodan Trkulya, Mısır’ı Mustafa Saad, Brezilya’yı Luciano Calazans ve Rais Nader, Venezuela’yı Omar Acedo, Katar’ı Dana Al-Mir, Vietnam’ı Duc Phuc, Kenya’yı Sanaipei Tande, Madagaskar’ı Denis & D-Lain, Kolombiya’yı Nidia Gongora, BAE’yi Saif Al-Ali, Tacikistan’ı Farrukh Khasanov, Suudi Arabistan’ı Zeyna Imad, ABD’yi Vassy, Kırgızistan’ı Nomad üçlüsü, Özbekistan’ı Shorukh Ganiev, Etiyopya’yı Netsanet Sultan ve Güney Afrika’yı Mzansi Jikelele grubu temsil edecek.Rusya’yı, sahneye dokuzuncu sırada çıkacak olan şarkıcı Shaman temsil edecek. Shaman, Maksim Fadeyev tarafından yazılan 'Doğrudan Kalbe' adlı şarkıyı seslendirecek.Jüri heyetinde yarışmaya katılan ülkelerden tanınmış sanat ve kültür insanları yer aldı. Rusya’yı, halk sanatçısı, besteci ve yapımcı İgor Matviyenko temsil ediyor. Belarus adına jüriye, Belarus Cumhuriyeti Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nun genel yapımcısı Olga Shlyager katıldı. ABD’yi ise Deep Purple ve Rainbow gruplarının eski vokalisti Joe Lynn Turner temsil ediyor.Intervision uluslararası müzik yarışmasında gönüllü olarak görev alanlar arasında Rusya'nın 47 bölgesinden gelen 500'den fazla kişi yer alıyor. Ayrıca Vietnam, Tacikistan, Özbekistan ve Belarus’tan da gönüllüler etkinlikte görev alıyor.Tüm biletler tükendiUluslararası müzik yarışması Intervision'ın final gösterisi öncesinde tüm biletler tükendi.Yarışma finalinden iki gün önce yalnızca amfi tiyatronun orta bölgesinde, sahne arkasına denk gelen koltuklar için biletlerin kaldığını dile getiren yetkiler, söz konusu bu biletlerin fiyatı 50 bin ruble olduğunu aktardı.Intervision 2026 için katılımcı ülke sayısının 40’a çıkarılması önerildiRus televizyon sunucusu ve yapımcı Yana Rudkovskaya, uluslararası müzik yarışması Intervision'a katılan ülke sayısının 40’a çıkarılmasının gerektiğini dile getirdi.Rudkovskaya açıklamasında, “Gelecek yıl, yarışmamıza bu yılkinden iki kat fazla ülkenin katılması gerekiyor. 40’tan fazla ülkenin bu uluslararası yarışmada şarkı söylemesi gerek. Bu hepimizi birleştirir ve Intervision'ın kültürel etkisini daha da güçlendirir” dedi.Rudkovskaya ayrıca Intervision'ın yeniden hayata geçirilmesinin müzik dünyası açısından tarihi bir an olduğunu belirterek, “Bugün hepimiz için önemli bir gün. Intervision'ın düzenlenmesi, müzik alanı açısından tarihi bir olaydır” ifadelerini kullandı.Yarışmanın her yıl düzenlenmesi planlanıyorIntervision yarışması öncesi Moskova'da basın toplantısı düzenlenmişti.Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve yarışmanın Denetim Kurulu Başkanı Sergey Kiriyenko, Başbakan Yardımcısı ve yarışmanın Organizasyon Komitesi Başkanı Dmitriy Çernışenko ile Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı Genel Müdürü Konstantin Ernst katılmıştı.Lavrov burada yaptığı konuşmada, Intervision yarışmasıyla ilgili bilgi vererek, "Katılımcı sayısı 23. Güzel bir sayı. Bu sayının gelecekte artması durumunda, yarışma konsepti değiştirilecek. Yarışmada herhangi bir kısıtlama veya kriter söz konusu değil. Tek kriter, ulusal kültür ve geleneklerin tanıtılması" cümlelerini kaydetmişti.Yarışmada ABD'nin de temsil edileceğine dikkati çeken Lavrov, "ABD yönetimi buna itiraz etmedi, bunu sanatçıların inisiyatifine bıraktığını söyledi. ABD yönetimi jüride temsil edilmeyecek, resmi bir heyet göndermeyecek" şeklinde konuşmuştu.Yarışmanın her yıl düzenlenmesi umudunu paylaşan Lavrov, birkaç ülkenin bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğunu dile getirmişti.İlk olarak 1946'da düzenlenmiştiIntervision, 1946-1993 yılları arasında Uluslararası Radyo ve Televizyon Organizasyonu (OIRT) bünyesinde düzenlenen bir şarkı yarışması olarak düzenlenmişti. 1960’lı ve 1980’li yıllar arasında, OIRT’ten ayrılarak kurulan Avrupa Yayın Birliği’nin düzenlediği Eurovision’a benzer şekilde yapılmaktaydı.Yarışmaya yalnızca sosyalist ülkeler ya da Sovyetler Birliği’ne yakın ülkeler değil; Avusturya, Belçika, İspanya, Kanada, Hollanda ve Portekiz gibi Batılı ülkeler de katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/putin-intervision-muzik-yarismasi-katilimcilarini-selamladi-1099537886.html

moskova

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, rusya, belarus, intervision, intervision 2025