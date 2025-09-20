Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/turistik-karaelmas-treni-sonbahar-seferlerine-basliyor-ilk-sefer-ne-zaman--1099524092.html
Turistik Karaelmas Treni, sonbahar seferlerine başlıyor: İlk sefer ne zaman?
Turistik Karaelmas Treni, sonbahar seferlerine başlıyor: İlk sefer ne zaman?
Ankara-Zonguldak-Ankara arasında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi seferlerine başlıyor. Seferler, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor. Tren seferleri, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ankara-Zonguldak-Ankara arasında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferleri hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edeceğini belirtti. Toplam 3 sefer yapılacakBakan Uraloğlu şi bilgileri paylaştı:"Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice'de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak."
2025
Ankara-Zonguldak-Ankara arasında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi seferlerine başlıyor. Seferler, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor. Tren seferleri, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ankara-Zonguldak-Ankara arasında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferleri hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edeceğini belirtti.

Toplam 3 sefer yapılacak

Bakan Uraloğlu şi bilgileri paylaştı:
"Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice'de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak."
