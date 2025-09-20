https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/turistik-karaelmas-treni-sonbahar-seferlerine-basliyor-ilk-sefer-ne-zaman--1099524092.html

Turistik Karaelmas Treni, sonbahar seferlerine başlıyor: İlk sefer ne zaman?

Turistik Karaelmas Treni, sonbahar seferlerine başlıyor: İlk sefer ne zaman?

Sputnik Türkiye

Ankara-Zonguldak-Ankara arasında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi seferlerine başlıyor. Seferler, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T11:33+0300

2025-09-20T11:33+0300

2025-09-20T11:33+0300

yaşam

abdulkadir uraloğlu

batı karadeniz

zonguldak

tren

turistik karaelmas ekspresi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081559967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53a448ea17475634394c468e6759e0f7.jpg

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla Turistik Karaelmas Ekspresi yeniden seferlerine başlıyor. Tren seferleri, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ankara-Zonguldak-Ankara arasında işletilen özel Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeni seferleri hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl 13 Haziran'da ilk seferini yapan Turistik Karaelmas Ekspresi'nin, sonbaharda da Batı Karadeniz'e yolculuk etmeye devam edeceğini belirtti. Toplam 3 sefer yapılacakBakan Uraloğlu şi bilgileri paylaştı:"Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel mirasını demir yolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım'da toplam 3 turistik sefer gerçekleştirecek. Toplam 7 vagondan oluşan Turistik Karaelmas Ekspresi'miz bir yemekli ve 6 yataklı vagona sahip. Toplam 120 yolcu kapasiteli tren Ankara-Zonguldak güzergahında Karabük Yeşilyenice'de, Zonguldak-Ankara dönüşünde ise Çerkeş, Çankırı ve Kalecik'te gezi amaçlı duraklamalar yapacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbul---paris-arasindaki-altin-kartal-treninin-bilet-fiyatlari-ortaya-cikti-bir-kisi-1-milyon-1099294071.html

batı karadeniz

zonguldak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, batı karadeniz, zonguldak, tren, turistik karaelmas ekspresi