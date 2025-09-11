Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbul---paris-arasindaki-altin-kartal-treninin-bilet-fiyatlari-ortaya-cikti-bir-kisi-1-milyon-1099294071.html
İstanbul - Paris arasındaki Altın Kartal Treni'nin bilet fiyatları ortaya çıktı: Bir kişi 1 milyon 378 bin lira
İstanbul - Paris arasındaki Altın Kartal Treni'nin bilet fiyatları ortaya çıktı: Bir kişi 1 milyon 378 bin lira
Sputnik Türkiye
İstanbul'dan Paris'e giden Altın Kartal treninin bilet fiyatları gündeme oturdu. Biletlerin 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değiştiği ortaya çıktı. 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T15:51+0300
2025-09-11T15:51+0300
yaşam
tren seferi
i̇stanbul
paris
bilet
bilet satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072134524_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9328b18dc5f364739a691ee5a1e38934.jpg
İstanbul’dan başlayıp 7 gün sürecek bir yolculuğun ardından Paris’e ulaşacak olan, turistik tren Altın Kartal, Avrupa seferine başladı. Trenin 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişen bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu. Yedi gün süren yolculukMayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi, “İstanbul-Paris 2” adıyla yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal, 14 vagon ve 52 yolcu kapasitesine sahip. Halkalı’dan Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris’e ulaşacak olan tren seferi yedi gün olarak planlanıyor. İşte sefer tarihleri ve bilet fiyatlarıAltın Kartal’ın bilet fiyatları 16 bin 900 Euro (yaklaşık 821 bin TL) ile 28 bin 500 Euro (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) arasında değişiyor. Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer daha planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/istanbul-paris-turistik-treni-yarin-halkalidan-kalkiyor-1099137938.html
i̇stanbul
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072134524_200:0:848:486_1920x0_80_0_0_e59b56644d5518dad371cf15aa221840.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tren seferi, i̇stanbul, paris, bilet, bilet satışı
tren seferi, i̇stanbul, paris, bilet, bilet satışı

İstanbul - Paris arasındaki Altın Kartal Treni'nin bilet fiyatları ortaya çıktı: Bir kişi 1 milyon 378 bin lira

15:51 11.09.2025
© AAParis'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'de
Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'de - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'dan Paris'e giden Altın Kartal treninin bilet fiyatları gündeme oturdu. Biletlerin 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değiştiği ortaya çıktı.
İstanbul’dan başlayıp 7 gün sürecek bir yolculuğun ardından Paris’e ulaşacak olan, turistik tren Altın Kartal, Avrupa seferine başladı. Trenin 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişen bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu.

Yedi gün süren yolculuk

Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi, “İstanbul-Paris 2” adıyla yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal, 14 vagon ve 52 yolcu kapasitesine sahip.
Halkalı’dan Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris’e ulaşacak olan tren seferi yedi gün olarak planlanıyor.

İşte sefer tarihleri ve bilet fiyatları

Altın Kartal’ın bilet fiyatları 16 bin 900 Euro (yaklaşık 821 bin TL) ile 28 bin 500 Euro (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) arasında değişiyor. Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer daha planlanıyor.
Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'de - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
YAŞAM
İstanbul-Paris Turistik Treni yarın Halkalı'dan kalkıyor
5 Eylül, 14:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала