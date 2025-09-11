İstanbul - Paris arasındaki Altın Kartal Treni'nin bilet fiyatları ortaya çıktı: Bir kişi 1 milyon 378 bin lira

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/istanbul---paris-arasindaki-altin-kartal-treninin-bilet-fiyatlari-ortaya-cikti-bir-kisi-1-milyon-1099294071.html
İstanbul’dan başlayıp 7 gün sürecek bir yolculuğun ardından Paris’e ulaşacak olan, turistik tren Altın Kartal, Avrupa seferine başladı. Trenin 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişen bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu. Yedi gün süren yolculukMayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi, “İstanbul-Paris 2” adıyla yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal, 14 vagon ve 52 yolcu kapasitesine sahip. Halkalı’dan Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris’e ulaşacak olan tren seferi yedi gün olarak planlanıyor. İşte sefer tarihleri ve bilet fiyatlarıAltın Kartal’ın bilet fiyatları 16 bin 900 Euro (yaklaşık 821 bin TL) ile 28 bin 500 Euro (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) arasında değişiyor. Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer daha planlanıyor.
İstanbul’dan başlayıp 7 gün sürecek bir yolculuğun ardından Paris’e ulaşacak olan, turistik tren Altın Kartal, Avrupa seferine başladı. Trenin 821 bin TL ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişen bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu.
Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi, “İstanbul-Paris 2” adıyla yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal, 14 vagon ve 52 yolcu kapasitesine sahip.
Halkalı’dan Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden Paris’e ulaşacak olan tren seferi yedi gün olarak planlanıyor.
İşte sefer tarihleri ve bilet fiyatları
Altın Kartal’ın bilet fiyatları 16 bin 900 Euro (yaklaşık 821 bin TL) ile 28 bin 500 Euro (yaklaşık 1 milyon 378 bin TL) arasında değişiyor. Eylül ayında üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer sefer daha planlanıyor.