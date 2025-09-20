https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/trump-altin-kart-fiyatini-acikladi-bireysel-1-milyon-kurumsal-2-milyon-dolar-1099522049.html
Trump 'altın kart' fiyatını açıkladı: Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar
Trump 'altın kart' fiyatını açıkladı: Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni ve diğer ülkelerden işçi getirmek için vizeler hakkında yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, ABD'de oturma izni... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T04:13+0300
2025-09-20T04:13+0300
2025-09-20T04:13+0300
dünya
abd
donald trump
vize
oturma izni
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099521895_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_6d61af5303d336e46d746cf7abd38f9f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.Bireysel sponsorlar için ücret 1 milyon dolar, kurumsal sponsorlar için ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.Trump, Truth Social aracılığıyla insanları 'altın kart' satın almaya teşvik ederek binlerce ilgili alıcının başvuru süreci hakkında bilgi almak için kendisine ulaştığını belirtti ve "Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.Trump, ABD'nin bir milyondan fazla 'altın kart' satarak yaklaşık 5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öne sürdü.İşçi vizesi ücreti yıllık 100 bin dolarTrump ayırıca, diğer ülkelerden işçi getirmek için başvuruda bulunan şirketlerin her yıl H1-B vizesi için 100 bin dolar ödemesini gerektirecek bir kararname daha imzaladı. Yaptığı açıklamada Trump, "Teknoloji CEO'larının çok mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, "Bu duyurunun amacı, şirketlerin H-1B başvuru sahiplerine sponsor olmak için ödedikleri ücreti 100 bin dolara çıkarmak. Bu, getirdikleri kişilerin gerçekten çok yetenekli olmasını ve Amerikalı işçiler tarafından yerlerinin doldurulamamasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/trump-afganistandaki-bagram-hava-ussunden-asla-vazgecmemeliydik-1099521569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099521895_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_2f71a04266886a11de6fc2a56a27d7d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, vize, oturma izni, işçi
abd, donald trump, vize, oturma izni, işçi
Trump 'altın kart' fiyatını açıkladı: Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni ve diğer ülkelerden işçi getirmek için vizeler hakkında yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, ABD'de oturma izni Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar olurken, diğer ülkelerden işçi getirmek isteyen şirketler her yıl 100 bin dolar ödeyecek.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Bireysel sponsorlar için ücret 1 milyon dolar, kurumsal sponsorlar için ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.
Trump, Truth Social aracılığıyla insanları 'altın kart' satın almaya teşvik ederek binlerce ilgili alıcının başvuru süreci hakkında bilgi almak için kendisine ulaştığını belirtti ve "Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.
Trump, ABD'nin bir milyondan fazla 'altın kart' satarak yaklaşık 5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öne sürdü.
İşçi vizesi ücreti yıllık 100 bin dolar
Trump ayırıca, diğer ülkelerden işçi getirmek için başvuruda bulunan şirketlerin her yıl H1-B vizesi için 100 bin dolar ödemesini gerektirecek bir kararname daha imzaladı.
Yaptığı açıklamada Trump, "Teknoloji CEO'larının çok mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, "Bu duyurunun amacı, şirketlerin H-1B başvuru sahiplerine sponsor olmak için ödedikleri ücreti 100 bin dolara çıkarmak. Bu, getirdikleri kişilerin gerçekten çok yetenekli olmasını ve Amerikalı işçiler tarafından yerlerinin doldurulamamasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.