Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/trump-altin-kart-fiyatini-acikladi-bireysel-1-milyon-kurumsal-2-milyon-dolar-1099522049.html
Trump 'altın kart' fiyatını açıkladı: Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar
Trump 'altın kart' fiyatını açıkladı: Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni ve diğer ülkelerden işçi getirmek için vizeler hakkında yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, ABD'de oturma izni... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T04:13+0300
2025-09-20T04:13+0300
dünya
abd
donald trump
vize
oturma izni
işçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099521895_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_6d61af5303d336e46d746cf7abd38f9f.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.Bireysel sponsorlar için ücret 1 milyon dolar, kurumsal sponsorlar için ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.Trump, Truth Social aracılığıyla insanları 'altın kart' satın almaya teşvik ederek binlerce ilgili alıcının başvuru süreci hakkında bilgi almak için kendisine ulaştığını belirtti ve "Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.Trump, ABD'nin bir milyondan fazla 'altın kart' satarak yaklaşık 5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öne sürdü.İşçi vizesi ücreti yıllık 100 bin dolarTrump ayırıca, diğer ülkelerden işçi getirmek için başvuruda bulunan şirketlerin her yıl H1-B vizesi için 100 bin dolar ödemesini gerektirecek bir kararname daha imzaladı. Yaptığı açıklamada Trump, "Teknoloji CEO'larının çok mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, "Bu duyurunun amacı, şirketlerin H-1B başvuru sahiplerine sponsor olmak için ödedikleri ücreti 100 bin dolara çıkarmak. Bu, getirdikleri kişilerin gerçekten çok yetenekli olmasını ve Amerikalı işçiler tarafından yerlerinin doldurulamamasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/trump-afganistandaki-bagram-hava-ussunden-asla-vazgecmemeliydik-1099521569.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099521895_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_2f71a04266886a11de6fc2a56a27d7d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, vize, oturma izni, işçi
abd, donald trump, vize, oturma izni, işçi

Trump 'altın kart' fiyatını açıkladı: Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar

04:13 20.09.2025
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni ve diğer ülkelerden işçi getirmek için vizeler hakkında yeni bir kararname imzaladı. Buna göre, ABD'de oturma izni Bireysel 1 milyon, kurumsal 2 milyon dolar olurken, diğer ülkelerden işçi getirmek isteyen şirketler her yıl 100 bin dolar ödeyecek.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de oturma izni satmak için 'Altın Kart' adı verilen bir program oluşturan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Bireysel sponsorlar için ücret 1 milyon dolar, kurumsal sponsorlar için ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.
Trump, Truth Social aracılığıyla insanları 'altın kart' satın almaya teşvik ederek binlerce ilgili alıcının başvuru süreci hakkında bilgi almak için kendisine ulaştığını belirtti ve "Bunun son derece başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.
Trump, ABD'nin bir milyondan fazla 'altın kart' satarak yaklaşık 5 trilyon dolar gelir elde edebileceğini öne sürdü.

İşçi vizesi ücreti yıllık 100 bin dolar

Trump ayırıca, diğer ülkelerden işçi getirmek için başvuruda bulunan şirketlerin her yıl H1-B vizesi için 100 bin dolar ödemesini gerektirecek bir kararname daha imzaladı.
Yaptığı açıklamada Trump, "Teknoloji CEO'larının çok mutlu olacağını düşünüyorum" dedi.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Will Scharf, "Bu duyurunun amacı, şirketlerin H-1B başvuru sahiplerine sponsor olmak için ödedikleri ücreti 100 bin dolara çıkarmak. Bu, getirdikleri kişilerin gerçekten çok yetenekli olmasını ve Amerikalı işçiler tarafından yerlerinin doldurulamamasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Trump, Beyaz Saray'da ABD olmadan, bütün dünya ölür dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
DÜNYA
Trump: Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nden asla vazgeçmemeliydik
01:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала