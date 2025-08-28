https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/yeni-trend-boy-kisaltmak-ameliyat-icin-turkiyeye-geliyorlar-uzmanlar-ise-riskli-diyor-1098887687.html

Yeni trend 'boy kısaltmak': Ameliyat için Türkiye'ye geliyorlar, uzmanlar ise 'riskli' diyor

Yeni trend 'boy kısaltmak': Ameliyat için Türkiye'ye geliyorlar, uzmanlar ise 'riskli' diyor

Son dönemde İngiltere'den bazı kadınların 'boy kısaltma ameliyatı' olmak için Türkiye'ye gelmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlar bu... 28.08.2025

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerden kadınlar, 'daha minyon bir görüntüye' kavuşmak ve partnerlerinden 'daha uzun olmamak' için boy kısaltma ameliyatı olmaya Türkiye'ye geliyor. Uzmanlar ise bu operasyonların çok ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirtiyor. Baskılar bu ameliyata itiyor vurgusuHabertürk'ten Demet Demirkır'ın haberinde Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, konunun sosyal boyutuna dikkat çekti:Yazar, bu operasyonların kolay bir kararla yapılabilecek ameliyatlar olmadığını vurgulayarak, “Ameliyatın fayda-zarar kısmı hastalar tarafından çok iyi değerlendirilmelidir. Hekimler de hasta seçiminde dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.Boy kısaltma operasyonları nasıl yapılıyor?Boy kısaltma ameliyatının teknik yönünü anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Görgün, “Kişinin bacaklarındaki kemiklerden belli bir miktar kısaltma yapılarak, toplam boy azaltılır. Bu işlem uyluk kemikleri ya da kaval kemiklerinden uygulanır. Uyluk kemiklerinden yaklaşık 4 cm, kaval kemiklerinden ise 3 cm civarında olmak üzere toplamda 6 ila 8 cm’lik bir kısaltma mümkündür. Kesilen kemikler daha sonra plak veya çivi denilen yöntemlerle sabitlenir” diye konuştu.Boy kısaltma işlemlerinin ilk başta tamamen tıbbi amaçla geliştirildiğini belirten Doç. Dr. Görgün, “Burada genellikle bacak boy farklarında kişinin bel ve omurga gibi bölgeleri de etkileneceğinden uzun olan bacak ameliyatla kısaltılıyordu. Daha sonra ise kozmetik boy kısaltma işlemleri ortaya çıktı. Çok nadir durumlarda özellikle kadın hastalarda psikolojik ve sosyal gerekçelerle de boy kısaltma işlemleri yapılabiliyor” diye konuştu. “Esas amaç tıbbi gerekçeler olmalıdır” diyen Doç. Dr. Görgün, sözlerine şöyle devam etti: “Ancak psikolojik nedenler de bir tıbbi neden sayılabileceğinden çok dikkatli seçilecek olgularda ameliyat kozmetik amaçlı da gerçekleştirilebilir ama burada fayda ve zarar ilişkisini iyi tahlil etmek gerekiyor.”

