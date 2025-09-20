https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/restoran-denetimi-oncesi-rusvet-gozaltina-alinanlarin-arasinda-emekli-polis-ve-bekci-var-1099521718.html
Restoran denetimi öncesi rüşvet: Gözaltına alınanların arasında emekli polis ve bekçi var
Restoran denetimi öncesi rüşvet: Gözaltına alınanların arasında emekli polis ve bekçi var
Sputnik Türkiye
TAPDK belgesi olmadan çalışan restorana yönelik rüşvet operasyonunda, bir bekçi ile işletme sahibi tutuklandı. Emekli polise ev hapsi verilirken ve diğer 3... 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T02:46+0300
2025-09-20T02:46+0300
2025-09-20T02:46+0300
türki̇ye
türkiye
i̇l jandarma komutanlığı
sulh ceza hakimliği
emekli
tapdk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restorana yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli bir polisin de bulunduğu 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TAPDK yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi bilgi alarak hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, işletme sahiplerinin, denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldığı ve bu süreci örgütlü şekilde yürüttüğü belirlendi.Yapılan operasyonda restoran işletmecileri Y.E. ve A.B.K. ile emekli polis A.Y., çarşı ve mahalle bekçisi V.K., ayrıca Ö.E. ve A.K. isimli kişiler gözaltına alındı.İşletme sahibi ve bekçi tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, işletme sahibi Y.E. ile bekçi V.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Y.E’nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler A.B.K. ve A.K. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/antalya-aksuda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1099519513.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇l jandarma komutanlığı, sulh ceza hakimliği, emekli, tapdk
türkiye, i̇l jandarma komutanlığı, sulh ceza hakimliği, emekli, tapdk
Restoran denetimi öncesi rüşvet: Gözaltına alınanların arasında emekli polis ve bekçi var
TAPDK belgesi olmadan çalışan restorana yönelik rüşvet operasyonunda, bir bekçi ile işletme sahibi tutuklandı. Emekli polise ev hapsi verilirken ve diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restorana yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli bir polisin de bulunduğu 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TAPDK yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi bilgi alarak hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, işletme sahiplerinin, denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldığı ve bu süreci örgütlü şekilde yürüttüğü belirlendi.
Yapılan operasyonda restoran işletmecileri Y.E. ve A.B.K. ile emekli polis A.Y., çarşı ve mahalle bekçisi V.K., ayrıca Ö.E. ve A.K. isimli kişiler gözaltına alındı.
İşletme sahibi ve bekçi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, işletme sahibi Y.E. ile bekçi V.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Y.E’nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler A.B.K. ve A.K. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.