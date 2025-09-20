https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/restoran-denetimi-oncesi-rusvet-gozaltina-alinanlarin-arasinda-emekli-polis-ve-bekci-var-1099521718.html

Restoran denetimi öncesi rüşvet: Gözaltına alınanların arasında emekli polis ve bekçi var

Restoran denetimi öncesi rüşvet: Gözaltına alınanların arasında emekli polis ve bekçi var

TAPDK belgesi olmadan çalışan restorana yönelik rüşvet operasyonunda, bir bekçi ile işletme sahibi tutuklandı. Emekli polise ev hapsi verilirken ve diğer 3...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir restorana yönelik rüşvet soruşturmasında aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli bir polisin de bulunduğu 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TAPDK yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren bir restoranın denetim öncesi bilgi alarak hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, işletme sahiplerinin, denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldığı ve bu süreci örgütlü şekilde yürüttüğü belirlendi.Yapılan operasyonda restoran işletmecileri Y.E. ve A.B.K. ile emekli polis A.Y., çarşı ve mahalle bekçisi V.K., ayrıca Ö.E. ve A.K. isimli kişiler gözaltına alındı.İşletme sahibi ve bekçi tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, işletme sahibi Y.E. ile bekçi V.K. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Y.E’nin babası Ö.E. ile emekli polis A.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler A.B.K. ve A.K. adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

