Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rdif-baskani-dmitriyevden-dikkat-ceken-paylasim-dunyayi-yeniden-buyuk-yap-1099522746.html
RDIF Başkanı Dmitriyev’den dikkat çeken paylaşım: Dünyayı Yeniden Büyük Yap
RDIF Başkanı Dmitriyev’den dikkat çeken paylaşım: Dünyayı Yeniden Büyük Yap
Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı Dmitriyev, sahte haberlerle mücadele ederek dünyayı yeniden büyük yapma çağrısında bulundu. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T10:46+0300
2025-09-20T10:46+0300
dünya
rusya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0f/1094536055_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_b68e9ed26dd17521e400ae53c605ccc0.png
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, geleneksel değerlere dayanılarak ‘dünyayı yeniden büyük yapma’ çağrısında bulundu.X hesabından paylaşım yapan Dmitriyev, ‘Dünyayı Yeniden Büyük Yap’ sloganı ile birlikte, “Güçlü geleneksel değerlerle birlikte sahte haberlerle mücadele edeceğiz ve sınırları açacağız, inancı, aileyi ve özgürlüğü yeniden tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.Mesajına dünya, barış güvercini ve tokalaşan eller görselleri iliştiren Dmitriyev ayrıca bir anket düzenleyerek, katılımcılara girişimin adının ‘MWGA (Make World Great Again)’ ya da Donald Trump’ın siyasi sloganı ile aynı şekilde okunan MEGA (Make World Great Again) olmasını oylamalarını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rdif-baskani-dmitriyev-kirke-yonelik-suikast-girisimi-abddeki-bolunmenin-derinligini-gosteriyor-1099271219.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0f/1094536055_69:0:697:471_1920x0_80_0_0_a22f28729cb06b101676fca08f78280b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump
rusya, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump

RDIF Başkanı Dmitriyev’den dikkat çeken paylaşım: Dünyayı Yeniden Büyük Yap

10:46 20.09.2025
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
© Sputnik / Алексей Дружинин
Abone ol
RDIF Başkanı Dmitriyev, sahte haberlerle mücadele ederek dünyayı yeniden büyük yapma çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, geleneksel değerlere dayanılarak ‘dünyayı yeniden büyük yapma’ çağrısında bulundu.
X hesabından paylaşım yapan Dmitriyev, ‘Dünyayı Yeniden Büyük Yap’ sloganı ile birlikte, “Güçlü geleneksel değerlerle birlikte sahte haberlerle mücadele edeceğiz ve sınırları açacağız, inancı, aileyi ve özgürlüğü yeniden tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Mesajına dünya, barış güvercini ve tokalaşan eller görselleri iliştiren Dmitriyev ayrıca bir anket düzenleyerek, katılımcılara girişimin adının ‘MWGA (Make World Great Again)’ ya da Donald Trump’ın siyasi sloganı ile aynı şekilde okunan MEGA (Make World Great Again) olmasını oylamalarını istedi.
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
DÜNYA
RDIF Başkanı Dmitriyev: Kirk'e yönelik suikast girişimi ABD'deki bölünmenin derinliğini gösteriyor
10 Eylül, 23:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала