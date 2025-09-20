https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rdif-baskani-dmitriyevden-dikkat-ceken-paylasim-dunyayi-yeniden-buyuk-yap-1099522746.html

RDIF Başkanı Dmitriyev’den dikkat çeken paylaşım: Dünyayı Yeniden Büyük Yap

RDIF Başkanı Dmitriyev’den dikkat çeken paylaşım: Dünyayı Yeniden Büyük Yap

Sputnik Türkiye

RDIF Başkanı Dmitriyev, sahte haberlerle mücadele ederek dünyayı yeniden büyük yapma çağrısında bulundu. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T10:46+0300

2025-09-20T10:46+0300

2025-09-20T10:46+0300

dünya

rusya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0f/1094536055_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_b68e9ed26dd17521e400ae53c605ccc0.png

Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, geleneksel değerlere dayanılarak ‘dünyayı yeniden büyük yapma’ çağrısında bulundu.X hesabından paylaşım yapan Dmitriyev, ‘Dünyayı Yeniden Büyük Yap’ sloganı ile birlikte, “Güçlü geleneksel değerlerle birlikte sahte haberlerle mücadele edeceğiz ve sınırları açacağız, inancı, aileyi ve özgürlüğü yeniden tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.Mesajına dünya, barış güvercini ve tokalaşan eller görselleri iliştiren Dmitriyev ayrıca bir anket düzenleyerek, katılımcılara girişimin adının ‘MWGA (Make World Great Again)’ ya da Donald Trump’ın siyasi sloganı ile aynı şekilde okunan MEGA (Make World Great Again) olmasını oylamalarını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/rdif-baskani-dmitriyev-kirke-yonelik-suikast-girisimi-abddeki-bolunmenin-derinligini-gosteriyor-1099271219.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), donald trump