RDIF Başkanı Dmitriyev’den dikkat çeken paylaşım: Dünyayı Yeniden Büyük Yap
RDIF Başkanı Dmitriyev, sahte haberlerle mücadele ederek dünyayı yeniden büyük yapma çağrısında bulundu. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, geleneksel değerlere dayanılarak ‘dünyayı yeniden büyük yapma’ çağrısında bulundu.X hesabından paylaşım yapan Dmitriyev, ‘Dünyayı Yeniden Büyük Yap’ sloganı ile birlikte, “Güçlü geleneksel değerlerle birlikte sahte haberlerle mücadele edeceğiz ve sınırları açacağız, inancı, aileyi ve özgürlüğü yeniden tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.Mesajına dünya, barış güvercini ve tokalaşan eller görselleri iliştiren Dmitriyev ayrıca bir anket düzenleyerek, katılımcılara girişimin adının ‘MWGA (Make World Great Again)’ ya da Donald Trump’ın siyasi sloganı ile aynı şekilde okunan MEGA (Make World Great Again) olmasını oylamalarını istedi.
rusya
