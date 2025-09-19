Putin: Rusya, silahlı kuvvetlerini geliştirmeye ve modernleştirmeye devam edecek
19:14 19.09.2025 (güncellendi: 19:21 19.09.2025)
© Sputnik / Михаил СиницынRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi
© Sputnik / Михаил Синицын
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi.
Rus lider, roketatar sistemleri, kendinden tahrikli ve çekili topçu üniteleri, farklı tipteki toplar için topçu malzemeleri, insansız sistemler ve hava tehditlerine karşı koruma araçları, havacılık motoru üretimi için kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve yüksek itiş gücü sağlayan motorların (bunlar arasında PD-35 de yer alıyor) üretim programı hakkında bilgi aldı.
Aralarında ‘Derivatsiya-PVO’ kompleksi ve TOS-2 sisteminin de yer aldığı yeni silah örneklerini de inceleyen Putin, "Rusya, silahlı kuvvetlerini daha da geliştirmeye, onları modern hale getirmeye devam edecek. Birlikte ülkeyi bağımsız ve egemen kılacağız" dedi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer noktalar:
Rusya'nın 300 yıldır topçu sistemlerinin tam üretim döngüsünü gerçekleştiren bu eşsiz fabrika, ülkenin bağımsızlığına katkıda bulunuyor.
Silah üreticileri, Rusya'nın bağımsızlığına ve egemenliğine katkıda bulunuyor.
Son 1,5-2 yılda Rusya'da bazı silah modellerinin üretimi 30 kat arttı.
Rusya her zaman savunma sanayisiyle gurur duydu ve bu gurur boşuna değil.
Ordu, modernizasyonunu sürdürecek ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde modern ekipmanlara olan ihtiyaç, özel askeri operasyonun sona ermesiyle bile devam edecek.
Rusya, silahlı kuvvetlerini daha da geliştirmeye ve modern hale getirmeye devam edecek.
Özel askeri operasyon döneminde Rus savunma sanayisi tam kapasite çalışıyor.
Son yıllarda özellikle talep gören silah ve teçhizatların üretimi önemli ölçüde artırıldı.
Rus silahlarının ve teçhizatının özellikleri, savaş deneyimleriyle büyük ölçüde iyileştirildi.
Rus silahları, ülkenin güvenliğini güçlendiriyor ve dünyada güç dengesinin korunmasına katkıda bulunuyor.
Özel askeri operasyon öncesinde savunma sanayi ürünlerinin çeşitlendirilmesi için sağlam bir temel atıldı; bu, yeni devlet programlarının oluşturulmasında dikkate alınmalı.
Savunma sanayi işletmelerinde sivil ve çift kullanımlı ürünlerin üretimi için net planlamalar yapılması gerekiyor.
Putin, Silah Üreticileri Günü'nde Perm’deki ‘Motoviliha Fabrikaları’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Burada onu, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, ‘Tehnodinamika’ şirketi Genel Müdürü İgor Nasenkov ve Özel Tasarım Bürosu Müdürü Yevgeni Arhipov karşıladı. Fabrikada Putin'e Perm Bölgesi Valisi Dmitriy Mahonin de eşlik etti.