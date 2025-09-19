https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/putin-rusya-silahli-kuvvetlerini-gelistirmeye-ve-modernlestirmeye-devam-edecek-1099515469.html

Putin: Rusya, silahlı kuvvetlerini geliştirmeye ve modernleştirmeye devam edecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Perm kentindeki silah ve askeri teçhizat sergisinde Rus savunma sanayisinin ürünlerini inceledi. 19.09.2025, Sputnik Türkiye

Rus lider, roketatar sistemleri, kendinden tahrikli ve çekili topçu üniteleri, farklı tipteki toplar için topçu malzemeleri, insansız sistemler ve hava tehditlerine karşı koruma araçları, havacılık motoru üretimi için kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve yüksek itiş gücü sağlayan motorların (bunlar arasında PD-35 de yer alıyor) üretim programı hakkında bilgi aldı.Aralarında ‘Derivatsiya-PVO’ kompleksi ve TOS-2 sisteminin de yer aldığı yeni silah örneklerini de inceleyen Putin, "Rusya, silahlı kuvvetlerini daha da geliştirmeye, onları modern hale getirmeye devam edecek. Birlikte ülkeyi bağımsız ve egemen kılacağız" dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan diğer noktalar:Putin, Silah Üreticileri Günü'nde Perm’deki ‘Motoviliha Fabrikaları’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Burada onu, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Sanayi ve Ticaret Bakanı Anton Alihanov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, ‘Tehnodinamika’ şirketi Genel Müdürü İgor Nasenkov ve Özel Tasarım Bürosu Müdürü Yevgeni Arhipov karşıladı. Fabrikada Putin'e Perm Bölgesi Valisi Dmitriy Mahonin de eşlik etti.

