https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/portekiz-filistini-taniyacagini-duyurdu-1099522850.html
Portekiz, Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Portekiz, Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Portekiz, Filistin devletini pazar günü resmen tanıyacağını açıkladı 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T10:53+0300
2025-09-20T10:53+0300
2025-09-20T10:53+0300
i̇srail- filistin çatışması
portekiz
filistin
gazze
avrupa birliği
avrupa
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099024819_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4f91d16c0e6aa5e822a48ed15c88aec2.jpg
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Tanıma Bildirgesi’nin önümüzdeki hafta düzenlenecek Yüksek Düzeyli Konferans’tan önce yapılacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere ziyareti sırasında ülkenin Filistin’i tanımayı değerlendirdiğini söylemişti.Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden yalnızca birkaçı Filistin’i devlet olarak tanıyor.İsrail, Gazze’de yol açtığı ölümler, açlık ve yıkım nedeniyle giderek artan küresel tepkilerle karşı karşıya.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/rdif-baskani-dmitriyevden-dikkat-ceken-paylasim-dunyayi-yeniden-buyuk-yap-1099522746.html
portekiz
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099024819_10:0:1210:900_1920x0_80_0_0_76cfd17860f3461d51a826812701943f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
portekiz, filistin, gazze, avrupa birliği, avrupa, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu
portekiz, filistin, gazze, avrupa birliği, avrupa, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu
Portekiz, Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Portekiz, Filistin devletini pazar günü resmen tanıyacağını açıkladı
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Tanıma Bildirgesi’nin önümüzdeki hafta düzenlenecek Yüksek Düzeyli Konferans’tan önce yapılacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Paulo Rangel
, bu hafta İngiltere
ziyareti sırasında ülkenin Filistin’i tanımayı değerlendirdiğini söylemişti.
Avrupa Birliği’nin
27 üye ülkesinden yalnızca birkaçı Filistin’i
devlet olarak tanıyor.
İsrail
, Gazze’de
yol açtığı ölümler, açlık ve yıkım nedeniyle giderek artan küresel tepkilerle karşı karşıya.