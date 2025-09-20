Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Portekiz, Filistin'i tanıyacağını duyurdu
Portekiz, Filistin'i tanıyacağını duyurdu
20.09.2025
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Tanıma Bildirgesi’nin önümüzdeki hafta düzenlenecek Yüksek Düzeyli Konferans’tan önce yapılacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere ziyareti sırasında ülkenin Filistin’i tanımayı değerlendirdiğini söylemişti.Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden yalnızca birkaçı Filistin’i devlet olarak tanıyor.İsrail, Gazze’de yol açtığı ölümler, açlık ve yıkım nedeniyle giderek artan küresel tepkilerle karşı karşıya.
Portekiz, Filistin'i tanıyacağını duyurdu

10:53 20.09.2025
Portekiz, Filistin devletini pazar günü resmen tanıyacağını açıkladı
Portekiz Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Tanıma Bildirgesi’nin önümüzdeki hafta düzenlenecek Yüksek Düzeyli Konferans’tan önce yapılacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, bu hafta İngiltere ziyareti sırasında ülkenin Filistin’i tanımayı değerlendirdiğini söylemişti.
Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden yalnızca birkaçı Filistin’i devlet olarak tanıyor.
İsrail, Gazze’de yol açtığı ölümler, açlık ve yıkım nedeniyle giderek artan küresel tepkilerle karşı karşıya.
