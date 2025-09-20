https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/pink-floydun-kurucularindan-roger-waters-bati-filistinlilere-yonelik-soykirimda-suc-ortagi-1099528620.html
Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters: Batı, Filistinlilere yönelik soykırımda suç ortağı
Ünlü İngiliz müzisyen ve aktivist Roger Waters, İsrail'e silah sağlamaya devam eden ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerin, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırımından aynı ölçüde sorumlu olduğunu belirtti.Geçen yıl Eylül ayında BM Genel Kurulu, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesini ve tüm ülkelerin uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı etkili adımlar atmasını talep eden bir karar almıştı. Ancak karara rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor; İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bu ayın başında Gazze Şehri’ni ele geçirmek için yeni bir operasyon başlatmıştı.Söz konusu bu kararın yıl dönümünde Waters, New York’taki BM Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa katıldı. Kalabalık, İsrail’e silah ambargosu uygulanması ve Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması çağrısında bulundu.'Filistin’i, nehirden denize kadar özgürleştirmeliyiz'Bu eylemde açıklama yapan Waters, İsrail’in Gazze’deki eylemleri için 'akıl dışı, suç teşkil eden davranışlar' ifadesini kullanarak, "Soykırım, insanlığın düşleyebileceği en büyük suçtur ve bunu gözlerimizin önünde yapıyorlar” dedi.Waters konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:BM İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı bir soruşturma komisyonu, Salı günü yayımladığı raporda İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığınıu dile getirmişti. Söz konusu raporda; kasıtlı öldürmeler, ciddi fiziksel ve zihinsel zararlar, yaşamsal tehdit oluşturan koşulların bilinçli olarak yaratılması ve doğumların engellenmesine yönelik önlemler yer almıştı.İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bu raporu 'sahte' olarak nitelendirerek raporun yazarlarını Filistinli silahlı grup Hamas’ın 'vekilleri' olmakla suçlamış ve komisyonun 'derhal lağvedilmesi' çağrısında bulunmuştu.
