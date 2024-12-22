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Pink Floyd kurucusu Waters, ABD ve İsrail'i Filistin'de soykırım yapmakla suçladı
Pink Floyd kurucusu Waters, ABD ve İsrail'i Filistin'de soykırım yapmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Sanat dünyasında Filistin'de yaşananlara tepki gösteren az sayıda isimden biri olan Pink Floyd grubunun kurucularından Waters, ABD ve İsrail'in Filistin... 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, ABD ve İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini belirterek bu iki ülkeyi durdurma çağrısı yaptı.Sputnik'e demeç veren Waters, "Dünyada kalbi ve aklı olan herkes İsrail ve ABD'nin Filistin halkına uyguladığı soykırımın yanlış olduğunu biliyor. Bir halkı yok edemezsiniz" dedi.İngiliz sanatçı, uluslararası toplumu bu iki ülkeyi durdurmaya çağırdı.'Netanyahu bir savaş suçlusu'Bununla beraber Waters, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu ve ömrünün geri kalanını cezaevinde geçirmesi gerektiğini vurguladı.Waters, "Netanyahu bir savaş suçlusu. Ömrünün geri kalanı boyunca hapishanede tutulmalıdır. O bir toplu katliamcı, soykırım organizatörü" ifadelerini kullandı.
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Pink Floyd kurucusu Waters, ABD ve İsrail'i Filistin'de soykırım yapmakla suçladı

15:09 22.12.2024
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Sanat dünyasında Filistin'de yaşananlara tepki gösteren az sayıda isimden biri olan Pink Floyd grubunun kurucularından Waters, ABD ve İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım işlediğini belirterek Başbakan Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunun altını çizdi.
Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, ABD ve İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini belirterek bu iki ülkeyi durdurma çağrısı yaptı.

Sputnik'e demeç veren Waters, "Dünyada kalbi ve aklı olan herkes İsrail ve ABD'nin Filistin halkına uyguladığı soykırımın yanlış olduğunu biliyor. Bir halkı yok edemezsiniz" dedi.

İngiliz sanatçı, uluslararası toplumu bu iki ülkeyi durdurmaya çağırdı.

'Netanyahu bir savaş suçlusu'

Bununla beraber Waters, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu ve ömrünün geri kalanını cezaevinde geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Waters, "Netanyahu bir savaş suçlusu. Ömrünün geri kalanı boyunca hapishanede tutulmalıdır. O bir toplu katliamcı, soykırım organizatörü" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
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