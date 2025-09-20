https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/pasinyan-ermenistan-rusya-ile-iliskilerini-guclendirme-yoluna-gidecek-1099529405.html

Paşinyan: Ermenistan, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gidecek

Paşinyan: Ermenistan, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gidecek

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkesinin Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T16:20+0300

2025-09-20T16:20+0300

2025-09-20T16:20+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

rusya federasyonu

rusya

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099529249_0:0:761:429_1920x0_80_0_0_b267bed06cb306d7f36cd7cd2049f885.png

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada Erivan’ın Moskova ile şu anda dönüşüm sürecinde olan ilişkilerini güçlendirme yoluna gideceğini ifade etti.Paşinyan, “Birçok ülkeyle askeri-teknik işbirliği kurduk ve aynı zamanda Rusya Federasyonu ile de etkileşimimizi sürdürüyoruz, bu etkileşimin önemi küçümsenemez. Rusya ile ilişkiler dönüşüm aşamasında bulunuyor. Bunun yapıcı bir dönüşüm olduğunu ve bu temelde Rusya ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.Ermenistan Başbakanı ayrıca Rusya ile siyasi diyaloğun aktif olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/ermenistan-sinir-damgalarindan-agri-dagini-kaldiriyor-1099356956.html

ermenistan

rusya federasyonu

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, rusya federasyonu, rusya, moskova