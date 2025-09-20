https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/pasinyan-ermenistan-rusya-ile-iliskilerini-guclendirme-yoluna-gidecek-1099529405.html
Paşinyan: Ermenistan, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gidecek
Paşinyan: Ermenistan, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gidecek
20.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099529249_0:0:761:429_1920x0_80_0_0_b267bed06cb306d7f36cd7cd2049f885.png
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada Erivan’ın Moskova ile şu anda dönüşüm sürecinde olan ilişkilerini güçlendirme yoluna gideceğini ifade etti.Paşinyan, “Birçok ülkeyle askeri-teknik işbirliği kurduk ve aynı zamanda Rusya Federasyonu ile de etkileşimimizi sürdürüyoruz, bu etkileşimin önemi küçümsenemez. Rusya ile ilişkiler dönüşüm aşamasında bulunuyor. Bunun yapıcı bir dönüşüm olduğunu ve bu temelde Rusya ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.Ermenistan Başbakanı ayrıca Rusya ile siyasi diyaloğun aktif olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099529249_68:0:700:474_1920x0_80_0_0_b3bddde27dedad9601c8a0ee06649c8e.png
