Ermenistan, sınır damgalarından Ağrı Dağı’nı kaldırıyor

Ermenistan hükümeti, 1 Kasım 2025’ten itibaren ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan sınır damgalarından Ağrı Dağı görselinin çıkarılmasına karar verdi. 14.09.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan, sınır damgalarından Ağrı Dağı simgesinin kaldırılacağını duyurdu.'Yaşamak İçin Toprak' partisinin kurucu ortağı Mesrop Arakelyan, kararı sosyal medya hesabından paylaştı.11 Eylül’de alındığı belirtilen karara göre, yeni damgalarda 'Ermenistan' ibaresi, sınır kapısının adı, giriş-çıkış tarihi, doğrulama numarası, damga numarası ve geçiş noktasının türüne ait işaretlerin yer alacağı belirtildi.
Ermenistan, sınır damgalarından Ağrı Dağı simgesinin kaldırılacağını duyurdu.
'Yaşamak İçin Toprak' partisinin kurucu ortağı Mesrop Arakelyan, kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
11 Eylül’de alındığı belirtilen karara göre, yeni damgalarda 'Ermenistan' ibaresi, sınır kapısının adı, giriş-çıkış tarihi, doğrulama numarası, damga numarası ve geçiş noktasının türüne ait işaretlerin yer alacağı belirtildi.