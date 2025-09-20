https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/nevsehirde-milyonlarca-yillik-peri-bacasi-coktu-1099527421.html

Nevşehir'de milyonlarca yıllık peri bacası çöktü

Nevşehir'de milyonlarca yıllık peri bacası çöktü

Sputnik Türkiye

Tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya'da bir peri bacası kısmen çöktü. 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T13:52+0300

2025-09-20T13:52+0300

2025-09-20T13:52+0300

yaşam

kapadokya

peri bacaları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099527265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d01e7c2d2bc4351d14abb666db87b8e.jpg

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da milyonlarca yıllık peri bacası kısmen yıkıldı. Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi. Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/istanbuldan-camiden-calinmisti-interpol-uluslararasi-duzeyde-ariyordu-20-yil-sonra-bulundu-1099502886.html

kapadokya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kapadokya, peri bacaları