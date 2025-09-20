Türkiye
Nevşehir'de milyonlarca yıllık peri bacası çöktü
Nevşehir'de milyonlarca yıllık peri bacası çöktü
Tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya'da bir peri bacası kısmen çöktü. 20.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-20T13:52+0300
2025-09-20T13:52+0300
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da milyonlarca yıllık peri bacası kısmen yıkıldı. Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi. Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.
Nevşehir'de milyonlarca yıllık peri bacası çöktü

13:52 20.09.2025
Tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya'da bir peri bacası kısmen çöktü.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da milyonlarca yıllık peri bacası kısmen yıkıldı.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi. Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.
