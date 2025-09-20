https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/nevsehirde-milyonlarca-yillik-peri-bacasi-coktu-1099527421.html
Nevşehir'de milyonlarca yıllık peri bacası çöktü
20.09.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099527265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d01e7c2d2bc4351d14abb666db87b8e.jpg
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da milyonlarca yıllık peri bacası kısmen yıkıldı. Nevşehir'in Göreme beldesindeki peribacasında çökme meydana geldi. Gaferli Mahallesi'ndeki peribacasının bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde çöktü. Peribacasından kopan kaya parçaları çevreye savrulurken olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem aldı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099527265_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_f8541e9f430ce86ad491f52f3e8b45e6.jpg
