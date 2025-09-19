https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/istanbuldan-camiden-calinmisti-interpol-uluslararasi-duzeyde-ariyordu-20-yil-sonra-bulundu-1099502886.html

İstanbul'dan camiden çalınmıştı, İnterpol uluslararası düzeyde arıyordu: 20 yıl sonra bulundu

İstanbul'dan camiden çalınmıştı, İnterpol uluslararası düzeyde arıyordu: 20 yıl sonra bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 2005 yılında çalınan ve İnterpol'un çalınan ve uluslararası düzeyde aranan kültür varlıkları listesinde yer alan hat levha, tarihi eser... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-19T12:39+0300

2025-09-19T12:39+0300

2025-09-19T12:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇nterpol

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099502730_0:154:2730:1690_1920x0_80_0_0_9210fe37e1dd9af226221ddc3416eae0.jpg

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 20 yıldır kayıp olan hat levha bulundu. Hat levha, Üsküdar'daki Defterdar Tahir Efendi Camisi'nden 2005 yılında çalınmış ve İnterpol'un 'çalınan ve uluslararası düzeyde aranan kültür varlıkları listesi'nde yer alıyordu. 1837-1912 yılları arasında hattat Mehmet Sami tarafından yazılmış hat levhanın yanı sıra operasyonda çok sayıda tarihi eser de yakalandı. Tarihi eserlerin yurt dışına çıkmasını engelledilerİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke içinde kayıtsız yer değiştirilen ve ikinci kişilere satılan tarihi eserlerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla çalışma başlattı.Çalışmalar kapsamında ekipler, Haziran-Eylül ayları içerisinde Fatih, Şişli, Esenyurt, Bağcılar, Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde 11 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken adreslerdeki aramalarda, 2005 yılında Üsküdar'daki Defterdar Tahir Efendi Camisi'nden çalınan ve İnterpol'ün çalınan ve uluslararası düzeyde aranan kültür varlıkları listesinde olan 1837-1912 yılları arasında hattat Mehmet Sami tarafından yazılmış hat levha ele geçirildi.Aramalarda ayrıca Yunan, Roma dönemlerine ait 1771 parçadan oluşan insan bezemeli mozaik, Yunan, Roma, Abbasi, Emevi, Bizans, Osmanlı, Anadolu Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 627 altın, gümüş, bronz ve nikel malzemeden imal edilen sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 454 kama, kılıç, şamdan ele geçirildi.Şüpheliler serbest bırakıldıEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Ele geçirilen tarihi objelerin ise Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/ilber-ortayli-kimseye-kitabe-vermeyiz-bu-ne-curet-1099465611.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇nterpol, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu