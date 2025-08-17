https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/prof-dr-ilber-ortayli-mangal-adeti-de-nereden-cikti--1098650298.html

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Mangal adeti de nereden çıktı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, köşe yazısında orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'teki köşe yazısında mangal alışkanlığını ve ormanlardaki bakımsızlığı eleştirdi.Ortaylı, özellikle mangal alışkanlığını eleştirerek “Adam, mangal yakmadığı zaman yaşamının anlamı kalmıyor. Oysa 50 yıl önce bu millet kuru köftesini yer, kır gezisinden dönerdi. Bu âdet nereden çıktı, anlaşılmıyor” ifadelerini kullandı.Ortaylı, orman köylülerinin bakım konusunda denetime tabi tutulması gerektiğini de belirterek, “Avrupa’da köylüsü de şehirde yaşayanı da her pazar ağaçlarını budamayı alışkanlık edinmiştir. Bizim ormanlarımız ise yol kenarlarından bakıldığında kurumuş çalılarla doludur; bu, yangın çıkması için birebir manzaradır” dedi.Ormanlarda bilinçsiz insan davranışlarının yangın riskini artırdığını vurgulayan Ortaylı, otomobillerden atılan izmaritlere de dikkat çekerek, bazı bölgelerde ormanlara girişin yasaklanmasının isabetli bir uygulama olduğunu kaydetti.

