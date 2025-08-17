https://anlatilaninotesi.com.tr/20250817/prof-dr-ilber-ortayli-mangal-adeti-de-nereden-cikti--1098650298.html
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Mangal adeti de nereden çıktı
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Mangal adeti de nereden çıktı
Sputnik Türkiye
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, köşe yazısında orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı... 17.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-17T12:48+0300
2025-08-17T12:48+0300
2025-08-17T12:48+0300
türki̇ye
i̇lber ortaylı
mangal
piknik
piknik tüpü
piknikçi
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cbf029f09da06f561561f8228067b37c.jpg
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'teki köşe yazısında mangal alışkanlığını ve ormanlardaki bakımsızlığı eleştirdi.Ortaylı, özellikle mangal alışkanlığını eleştirerek “Adam, mangal yakmadığı zaman yaşamının anlamı kalmıyor. Oysa 50 yıl önce bu millet kuru köftesini yer, kır gezisinden dönerdi. Bu âdet nereden çıktı, anlaşılmıyor” ifadelerini kullandı.Ortaylı, orman köylülerinin bakım konusunda denetime tabi tutulması gerektiğini de belirterek, “Avrupa’da köylüsü de şehirde yaşayanı da her pazar ağaçlarını budamayı alışkanlık edinmiştir. Bizim ormanlarımız ise yol kenarlarından bakıldığında kurumuş çalılarla doludur; bu, yangın çıkması için birebir manzaradır” dedi.Ormanlarda bilinçsiz insan davranışlarının yangın riskini artırdığını vurgulayan Ortaylı, otomobillerden atılan izmaritlere de dikkat çekerek, bazı bölgelerde ormanlara girişin yasaklanmasının isabetli bir uygulama olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ahmet-hakandan-ilber-ortayli-ne-is-yapar-duymadim-diyen-hamdi-ulukayaya-sizi-her-durumda-yogurt-1098342727.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_17831fd7dfcbd7579b7ff33083515895.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇lber ortaylı, mangal, piknik, piknik tüpü, piknikçi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını
i̇lber ortaylı, mangal, piknik, piknik tüpü, piknikçi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Mangal adeti de nereden çıktı
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, köşe yazısında orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Ortaylı, özellikle mangal alışkanlığını eleştirdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet'teki köşe yazısında mangal alışkanlığını ve ormanlardaki bakımsızlığı eleştirdi.
Ortaylı, özellikle mangal alışkanlığını eleştirerek “Adam, mangal yakmadığı zaman yaşamının anlamı kalmıyor. Oysa 50 yıl önce bu millet kuru köftesini yer, kır gezisinden dönerdi. Bu âdet nereden çıktı, anlaşılmıyor” ifadelerini kullandı.
Ortaylı, orman köylülerinin bakım konusunda denetime tabi tutulması gerektiğini de belirterek, “Avrupa’da köylüsü de şehirde yaşayanı da her pazar ağaçlarını budamayı alışkanlık edinmiştir. Bizim ormanlarımız ise yol kenarlarından bakıldığında kurumuş çalılarla doludur; bu, yangın çıkması için birebir manzaradır” dedi.
Ormanlarda bilinçsiz insan davranışlarının yangın riskini artırdığını vurgulayan Ortaylı, otomobillerden atılan izmaritlere de dikkat çekerek, bazı bölgelerde ormanlara girişin yasaklanmasının isabetli bir uygulama olduğunu kaydetti.