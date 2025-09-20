https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/francesco-totti-istanbula-geldi-burada-olmak-buyuk-mutluluk-1099521436.html
Francesco Totti, İstanbul’a geldi: 'Burada olmak büyük mutluluk'
Francesco Totti, İstanbul’a geldi: 'Burada olmak büyük mutluluk'
Eski İtalyan futbolcu Francesco Totti, İstanbul'da düzenlenen bir futbol turnuvasında basının sorularını yanıtlayarak, İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu... 20.09.2025
Roma takımının efsanesi Francesco Totti, özel bir turnuva için İstanbul’a gelerek basın mensuplarıyla buluştu.Totti, “İstanbul’a gelmek benim için her zaman çok büyük bir zevk. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burada olmak benim için büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçlarını da yorumlayan Totti, organizasyonun dünyanın en iyi futbol turnuvası olduğunu belirterek, “Seviye ve maçların yoğunluğu her zaman çok yüksek. Rekabet seviyesi çok ileri düzeyde. İlk maçlarda da benzer bir durum ortaya çıktı, hem keyifli hem de heyecanlıydı” dedi.
