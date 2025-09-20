https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/francesco-totti-istanbula-geldi-burada-olmak-buyuk-mutluluk-1099521436.html

Francesco Totti, İstanbul’a geldi: 'Burada olmak büyük mutluluk'

Francesco Totti, İstanbul’a geldi: 'Burada olmak büyük mutluluk'

Sputnik Türkiye

Eski İtalyan futbolcu Francesco Totti, İstanbul’da düzenlenen bir futbol turnuvasında basının sorularını yanıtlayarak, İstanbul’da olmaktan duyduğu mutluluğu... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-20T01:02+0300

2025-09-20T01:02+0300

2025-09-20T01:02+0300

spor

francesco totti

roma

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/14/1099521262_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7376e5a79a1c375873db400ea7df6d55.jpg

Roma takımının efsanesi Francesco Totti, özel bir turnuva için İstanbul’a gelerek basın mensuplarıyla buluştu.Totti, “İstanbul’a gelmek benim için her zaman çok büyük bir zevk. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burada olmak benim için büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta maçlarını da yorumlayan Totti, organizasyonun dünyanın en iyi futbol turnuvası olduğunu belirterek, “Seviye ve maçların yoğunluğu her zaman çok yüksek. Rekabet seviyesi çok ileri düzeyde. İlk maçlarda da benzer bir durum ortaya çıktı, hem keyifli hem de heyecanlıydı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ispanyada-doping-skandali-oyuncu-10-ay-futboldan-men-edildi-1099203800.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

francesco totti, roma, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, i̇stanbul