Ekonomi Bakanı Papoyan: Türkiye ile sınırların açılmasından elde edeceğimiz en büyük fayda limanlara erişim olacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Papoyan, Türkiye ile sınırların açılması halinde Erivan'ın en büyük avantajının Türkiye'nin limanlarına erişim sağlamak olacağını... 20.09.2025

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, partisinin kongresi sonrası gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan-Türkiye ilişkileri kurulması haline, Erivan'ın en büyük avantajının Türkiye’nin Akdeniz limanlarına erişim sağlamak olacağını belirtti.Bu konu hakkında bir yayın hazırladığını ve yakında Scopus veri tabanında yer alan saygın bir uluslararası bilimsel dergide yayımlanacağını belirten Papoyan, yayımlanmadan önce içeriğini açıklamanın doğru olmadığını ancak genel olarak Ermenistan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin kurulmasının olumlu etkiler yaratacağını ifade etti.Bazı ithal ürünlerin fiyatlarının düşeceğini ancak bazı yerel üretimlerin rekabet gücünün zarar görebileceğini dile getiren Papoyan, hükümetin bu üretimleri destekleyeceğini ve gelecekte de üretimin yönlendirilmesini sağlayacağını belirterek konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:Ermenistan’ın Sünik bölgesinden geçecek proje 'Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu' (TRIPP) hakkında da konuşan Papoyan, ABD hükümetinden Kasım veya Aralık ayında Amerika’yı ziyaret etmek üzere davet aldığını söyledi. Ziyaretten önce tarafların hazırlık çalışmalarının tamamlaması gerektiğini; bu çalışmaların sonucunda proje ihalesinin ve yüklenicilerin seçilmesinin planladığını belirten Ermeni Bakan, şu anda uluslararası Tetra Tech şirketinin demiryolu ağı için ekonomik değerlendirme hazırladığını vurguladı.

